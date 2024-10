Jazz thing präsentiert: UNIT live!

Das ergibt Sinn: Dass das von Musikern geführte Label Unit Records aus der Schweiz nicht nur die Alben seiner Künstler/-innen veröffentlicht, sondern auch mit Konzertorten kooperiert, um deren Musik live vor Publikum präsentieren zu können. Die erste Runde von UNIT live! im vergangenen Frühjahr war erfolgreich.

„Dieses Gefäß soll in erster Linie für die Künstler/-innen wertvoll sein, stellt aber auch für uns als Label und natürlich für die beteiligten Clubs einen Mehrwert dar“, resümiert der Bassist Andreas Waelti, einer der beiden Unit-Geschäftsführer: „Uns geht es vor allem darum, dem Publikum aktuelle Musik am Puls der Zeit und mit starker Dringlichkeit vorzustellen.“

Diesen Herbst finden die UNIT live!-Konzerte in der Schweiz und in Österreich statt. Den Anfang macht beim Festival Jazz Linard im schweizerischen Lavin am 2. November 2024 der genreoffene Free Jazz des Trios Landgraf/Lefeber/Koch, gefolgt vom Trio Knobil um die Sängerin und Bassistin Louise Knobil mit Referenzen an Charles Mingus, Esperanza Spalding und Boris Vian am 8., dem radikal gestalteten Modern Jazz vom Matthias Spillmann Trio am 15. und dem Clara Vetter Trio am 16. November, das Sternbilder auf Intervalle überträgt und so in zeitgenössischen Jazz transformiert.

Ebenfalls am 16. November sind zwei Unit-Acts im Rahmen der Konzertreihe von JazzChur zu erleben. In der Churer Marsoel Bar präsentieren das Emmanuelle Bonnet Quartett und das Moritz Stahl Quintett Modern Jazz zwischen strukturierender Form und freier Improvisation.

Am 21. November geht es rüber nach Österreich, wo beim neu ins Leben gerufenen Wiener Festival Open Jazz Vienna das Kenji Herbert Trio sein Releasekonzert mit Jazz zwischen leiser Kontemplation und explosiver Rockigkeit spielt. Dann gibt es schon einen Ausblick auf das kommende Jahr, wenn am 30. Januar 2025 das Quintett des Pianisten Alec Orea (unter anderen mit dem Trompeter Alex Sipiagin und dem Saxofonisten Will Vinson) das „Concerto for Piano and Universe“ im Wiener Porgy & Bess aufführen wird.

Weiterführende Links

Jazz Linard

JazzChur

Open Jazz Vienna

Porgy & Bess

Unit Records