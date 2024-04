Nelkenrevolution: Musikprojekt

Gerade jährt sich die portugiesische Nelkenrevolution zum 50. Mal (25. April 1974). Das Lied, das damals im nächtlichen Rundfunk das Signal zum Sturm der Befreiungsarmee auf die Bastione der Diktatur gab, war „Grândola, Vila Morena“ vom portugiesischen Liedermacher José „Zeca“ Afonso. Zeca war vor der Revolution ein unerschrockener Aktivist gegen die Faschisten, kam wegen seiner kritischen Liedtexte in Haft und musste seine Platten im Ausland aufnehmen. Dieser 1987 verstorbenen Ikone der portugiesischen Musik, deren Platten das Label Mais 5 derzeit wiederveröffentlicht, setzt nun zum Jubiläum des Aufstands ein besonderes Musikprojekt namens „Wanderer Songs“ ein Denkmal.

Afonsos Lieder werden interpretiert von einer Band, die sich nicht nur aus portugiesischen Musikern zusammensetzt, sondern auch Künstler aus den ehemaligen Kolonien Angola und Mosambik und ebenso von den Azoren ins Boot holt, um den vielfältigen Einflüssen seiner Musik Rechnung zu tragen. Mit dabei sind Nástio Mosquito, Nacho Vegas, Lavoisier, PS Lucas, Selma Uamusse. Die musikalische Leitung hat der Mosambikaner Tiago Correia-Paulo. In Deutschland ist diese Tributband beim Rudolstadt Festival am Abend des 5. Juli zu hören, zuvor wird nachmittags in der Bibliothek Afonsos Leben und Werk in einem Gespräch vorgestellt. Afonsos Tochter Helena wird als lebendige Zeitzeugin dabei sein.