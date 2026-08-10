Jazz und Anderes im Radio
10.08. - 17.08.2026
Montag, 10.08.2026
BR 2 21.03 Uhr: Late Nite Sounds: Soulkitchen
BR Klassik 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz – Down by the Riverside: Wie der Jazz die britische Arbeiterklasse eroberte
DKultur 20.03 Uhr: In Concert – Olivia Trummer (live; DKultur Dresden)
DLF 21.05 Uhr: Musik-Panorama – Ferne Tiefe, späte Gegend. Neue Aufnahmen mit Gerald Eckerts Ensemble- und Orchestermusik
hr 2 19.04 Uhr: Hörbar. Musik grenzenlos
hr 2 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz
mdr Kultur 19.35 Uhr: Jazz Lounge
mdr Kultur 21.03 Uhr: Late Nite Sounds: Soulkitchen
NDR Kultur 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz
ORF Ö1 (A) 17.30 Uhr: Spielräume
ORF Ö1 (A) 19.30 Uhr: On Stage – Nava Ebrahimi & Ensemble Kurdophone (Carinthischer Sommer Ossiach 2026)
rbb radio 3 19.00 Uhr: The Voice – Shawn Mullins
rbb radio 3 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz
rb/bremen zwei 19.00 Uhr: Sounds
rb/bremen zwei 21.03 Uhr: Late Nite Sounds: Soulkitchen
SR Kultur 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz
SWR Kultur 15.05 Uhr: Hörbar. Musik grenzenlos
SWR Kultur 17.50 Uhr: Jazz vor sechs
SWR Kultur 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz
WDR Cosmo 00.00 Uhr: Neu in COSMO
WDR Cosmo 02.00 Uhr: Schwarz zu blau
WDR Cosmo 07.00 Uhr: Cosmo
WDR Cosmo 23.00 Uhr: Schwarz zu blau
WDR 3 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz
bermuda.funk Mannheim 09.00 Uhr: Jazzology (Wh.)
bermuda.funk Mannheim 21.00 Uhr: Jazzology
Freies Radio Freistadt 20.00 Uhr: Jazz Alive
Freies Radio Freudenstadt 01.00 Uhr: Folk, Country, Blues
Freies Radio Freudenstadt 04.00 Uhr: Jazz
Freies Radio Freudenstadt 08.00 Uhr: Funk & Soul
Freies Radio Salzkammergut 14.05 Uhr: Blues Rock Beisl (Wh.)
Freies Radio Stuttgart 14.00 Uhr: Plattenschrank – Police, James Blunt, Genesis, Pink Floyd; u.a.
Freies Radio Stuttgart 16.00 Uhr: Stormy Monday Blues – Eric Bibb (2)
freirad Innsbruck 09.00 Uhr: All That Jazz (Wh.)
Lohro Rorstock 19.00 Uhr: Jazz & Blues
LORA München 22.10 Uhr: Kosmopolitische Klangkörper
Radio Agora Klagenfurt 00.00 Uhr: Jazz Groove & More
Radio Agora Klagenfurt 22.00 Uhr: Soulkantine
Radio FRO Linz 16.00 Uhr: Groovin – Blues, Soul & Funk
Radio MORA Oberpullendorf 22.00 Uhr: Péter Zsuffa Jazz Klub – Jazz, Funk, Latin & World Music (ung.)
Radio Unerhört Marburg 00.00 Uhr: NightJazz (Wh.)
Radio X Frankfurt/M. 10.00 Uhr: Superstar Rotation (Wh.?)
Radio Z Nürnberg 10.00 Uhr: Rock in Black – Neues und Rares aus Blues, Rock, Funk & Soul (Wh.)
Wüste Welle Tübingen 13.00 Uhr: Jazz & More (Wh.)
Wüste Welle Tübingen 18.00 Uhr: Soul Unlimited