Jazz und Anderes im Radio 10.08. - 17.08.2026

Montag, 10.08.2026

BR 2 21.03 Uhr: Late Nite Sounds: Soulkitchen

BR Klassik 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz – Down by the Riverside: Wie der Jazz die britische Arbeiterklasse eroberte

DKultur 20.03 Uhr: In Concert – Olivia Trummer (live; DKultur Dresden)

DLF 21.05 Uhr: Musik-Panorama – Ferne Tiefe, späte Gegend. Neue Aufnahmen mit Gerald Eckerts Ensemble- und Orchestermusik

hr 2 19.04 Uhr: Hörbar. Musik grenzenlos

hr 2 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz

mdr Kultur 19.35 Uhr: Jazz Lounge

mdr Kultur 21.03 Uhr: Late Nite Sounds: Soulkitchen

NDR Kultur 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz

ORF Ö1 (A) 17.30 Uhr: Spielräume

ORF Ö1 (A) 19.30 Uhr: On Stage – Nava Ebrahimi & Ensemble Kurdophone (Carinthischer Sommer Ossiach 2026)

rbb radio 3 19.00 Uhr: The Voice – Shawn Mullins

rbb radio 3 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz

rb/bremen zwei 19.00 Uhr: Sounds

rb/bremen zwei 21.03 Uhr: Late Nite Sounds: Soulkitchen

SR Kultur 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz

SWR Kultur 15.05 Uhr: Hörbar. Musik grenzenlos

SWR Kultur 17.50 Uhr: Jazz vor sechs

SWR Kultur 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz

WDR Cosmo 00.00 Uhr: Neu in COSMO

WDR Cosmo 02.00 Uhr: Schwarz zu blau

WDR Cosmo 07.00 Uhr: Cosmo

WDR Cosmo 23.00 Uhr: Schwarz zu blau

WDR 3 23.03 Uhr: Radiofestival 2026. Jazz

bermuda.funk Mannheim 09.00 Uhr: Jazzology (Wh.)

bermuda.funk Mannheim 21.00 Uhr: Jazzology

Freies Radio Freistadt 20.00 Uhr: Jazz Alive

Freies Radio Freudenstadt 01.00 Uhr: Folk, Country, Blues

Freies Radio Freudenstadt 04.00 Uhr: Jazz

Freies Radio Freudenstadt 08.00 Uhr: Funk & Soul

Freies Radio Salzkammergut 14.05 Uhr: Blues Rock Beisl (Wh.)

Freies Radio Stuttgart 14.00 Uhr: Plattenschrank – Police, James Blunt, Genesis, Pink Floyd; u.a.

Freies Radio Stuttgart 16.00 Uhr: Stormy Monday Blues – Eric Bibb (2)

freirad Innsbruck 09.00 Uhr: All That Jazz (Wh.)

Lohro Rorstock 19.00 Uhr: Jazz & Blues

LORA München 22.10 Uhr: Kosmopolitische Klangkörper

Radio Agora Klagenfurt 00.00 Uhr: Jazz Groove & More

Radio Agora Klagenfurt 22.00 Uhr: Soulkantine

Radio FRO Linz 16.00 Uhr: Groovin – Blues, Soul & Funk

Radio MORA Oberpullendorf 22.00 Uhr: Péter Zsuffa Jazz Klub – Jazz, Funk, Latin & World Music (ung.)

Radio Unerhört Marburg 00.00 Uhr: NightJazz (Wh.)

Radio X Frankfurt/M. 10.00 Uhr: Superstar Rotation (Wh.?)

Radio Z Nürnberg 10.00 Uhr: Rock in Black – Neues und Rares aus Blues, Rock, Funk & Soul (Wh.)

Wüste Welle Tübingen 13.00 Uhr: Jazz & More (Wh.)

Wüste Welle Tübingen 18.00 Uhr: Soul Unlimited