Montag, 19.12.2016

BR Klassik 23.05 Uhr: Jazztime: Jazztoday – Gitarre & Mehr: Tomas Sauter / John Stowell, Ferenc Snetberger, Dhafer Youssef

DLR 00.05 Uhr: Freispiel – Till Müller-Klug „Ich als Großprojekt“ (WDR 2015)

DLR 11.35 Uhr: Tonart: Jazz – Weihnachtslieder im Jazz

DLR 20.03 Uhr: In Concert – Helene Blum & Harald Haugaard mit Gästen (Bielefeld, Oetker-Halle, 2016)

HR 2 19.05 Uhr: Hörbar. Musik grenzenlos

HR 2 22.30 Uhr: Jazz Now. Aus dem Dschungel der Neuveröffentlichungen

MDR Kultur 19.35 Uhr: Jazz Lounge – Nancy Wilson

MDR Kultur 20.05 Uhr: Im Konzert – Best Of Theaterkahn 2016

NDR Info 00.05 Uhr: Nachtclub Domingo

NDR Info 02.05 Uhr: Nightlounge

NDR Blue 21.05 Uhr: In Concert – Pablo Moses (Rototom Sunsplash Benicassim 2016)

NDR Info 22.05 Uhr: Play Jazz! Wolf Kerschek, Antonio Sanchez, u.a.

NDR Kultur 22.35 Uhr: Neo. Musik zwischen den Genres

NDR Blue 23.05 Uhr: Jazz Lounge

NDR Info 23.05 Uhr: Nachtclub Magazin

ORF Ö1 (A) 17.30 Uhr: Spielräume – Best of 2016!

ORF Ö1 (A) 19.30 Uhr: On Stage – Peter Bernstein Quartet (Inntöne 2016.)

ORF Ö1 (A) 23.08 Uhr: Zeit-Ton – Behutsamer Wandel bei den Donaueschinger Musiktagen 2016 (1)

RBB Kulturradio 19.30 Uhr: The Voice – Emilia Mitiku

RBB Kulturradio 21.04 Uhr: Musik der Gegenwart – Das Elektronische Studio der TU Berlin

RB/NWR 19.05 Uhr: Sounds

SWR 2 17.50 Uhr: Jazz vor Sechs

SWR 2 23.30 Uhr: JetztMusik – Jahresrückblick Neue Musik 2016. Ereignisse, Töne und O-Töne

WDR Funkhaus Europa 00.00 Uhr: Schwarz zu blau

WDR Funkhaus Europa 06.00 Uhr: Cosmo

WDR Funkhaus Europa 18.00 Uhr: Soundcheck

WDR 4 20.05 Uhr: Go, Götz, Go! Alsmanns Radioshow

WDR 3 22.04 Uhr: Jazz & World – Stan the Man. Der US-amerikanische Tenorsaxofonist Stanley Turrentine

WDR Funkhaus Europa 23.00 Uhr: Schwarz zu blau

Bermudafunk Rhein-Neckar 21.00 Uhr: Jazzology

Freies Radio Stuttgart 16.00 Uhr: Stormy Monday Blues

JazzPlanet 17.00 Uhr: Monday Jam

Querfunk Karlsruhe 00.00 Uhr: Jazz zur Nacht (Wh.)

Querfunk Karlsruhe 02.00 Uhr: Andy’s Jazzworkshop (Wh.)

Querfunk Karlsruhe 13.00 Uhr: Monday Jazz Time

Radio Z Nürnberg 22.00 Uhr: Pangäa. Musik aus aller Welt