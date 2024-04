Zoh Amba: Beings

Beings „There Is A Garden“Nachdem sie sich 2022 während der ersten Monheim Triennale kennengelernt hatten, als die Saxofonistin Zoh Amba dort ihren ersten Auftritt in Europa hatte, beschlossen sie und der ebenfalls dort auftretende E-Gitarrist und Multiinstrumentalist Shahzad Ismaily, der sonst unter anderem mit Laurie Anderson, Bill Frisell und Marc Ribot spielt, ein gemeinsames Bandprojekt. Entstanden ist Beings mit Amba und Ismaily, ergänzt durch Gitarrist Steve Gunn und Perkussionist Jim White. Das erste Album „There Is A Garden“, das am 7. Juni erscheinen soll, entstand in Ismailys Prospect Heights Studio Figure 8 nach kompositorischen Entwürfen von Amba. Sie schrieb auch Lyrics für das Projekt, die von ihrer Kindheit in Tennessee berichten, als sie heimlich zwischen Bäumen Saxofon übte, weil ihre Mutter dagegen war und sie sich keinen Musikschulunterricht leisten konnte. Auf ihrem Instagram-Account gab die Saxofonistin, Komponistin, Sängerin und Songschreiberin am 25. April bekannt, dass vorab zwei Singles aus dem Album veröffentlicht werden: „Flowers That Talk“ und „Happy To Be“ – passend zum Frühling und dem offiziellen „Jazzmonat“ April. „Dankbar, so dankbar, diese Musik zu teilen“, schreibt Amba. „Dankbar für diese Band. Was für ein Segen. Tiefe Liebe.“

