SHABAKA Perceive Its Beauty, ­Acknowledge Its Grace (Impulse!/Universal)

Die elf Songs von Shabaka Hutchings (neuer Künstlername: SHABAKA) neuem Album „Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace“ sind ein Requiem auf die Verbrechen der Kolonialzeit und der mangelnden Aufarbeitung insbesondere Großbritanniens. Das Album be­ginnt mit dem sehr intensiven, ruhigen „End Of Innocence“, bei dem SHABAKA von Jason Moran am Klavier und Nasheet Waits am Schlag­zeug begleitet wird. Produziert von ihm selbst, sind eine Reihe weiterer prominenter Gast­musiker/-innen zu hören wie der Rapper Andre 3000, die Bassistin Esperanza Spalding, die Harfenistin Brandee Younger oder der Dichter und HipHop-Artist Saul Williams. Es ist das erste Soloalbum mit Gästen des in diesem Jahr 40 werdenden Briten, der auf unbestimmte Zeit nur noch Flöten und Klarinetten spielen will und seine Saxofone ebenso beiseitelegt wie er die Arbeit mit seinen Bands Shabaka & The Ancestors, Sons Of Kemet und The Comet Is Coming ruhen lässt. Virtuos, poetisch, dringlich.