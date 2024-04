Videopremiere - Rocket Men Hubble (The Orbiter Sessions)

Inspiriert von der Coolness und der Einsamkeit unseres Erdtrabanten haben die Rocket Men aus Hamburg, Berlin und Leipzig ihren eigenen Musikstil „Drum and space“ kreiert. Bevor wir sie dazu ausführlicher auf der jazzahead! 2024 in Bremen am kommenden Wochenende befragen können, hier die exklusive Videopremiere zu „Hibble“. Lift off!