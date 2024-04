Benjamin Schaefer Power (For The Records/benjaminschaefer.bandcamp.com)

Für sein erstes Soloalbum ließ sich der Pianist Benjamin Schaefer nach eigenen Worten von den vier Grundelementen und der Fibonacci-Zahlenreihe inspirieren. Diese Information ist für das tiefere Verständnis der Kompositionen durchaus zuträglich: Etwa dann, wenn Schaefer im Stück „There Was“ den Flügel prüfend beklopft wie ein neugieriger Steinzeitmensch oder man in „Fountain“ das Wasser in akkordisch zusehends anschwellenden Katarakten sprudeln hört. Aber auch ohne das Vorwissen spricht die Musik unmittelbar zu den Zuhörenden. Schaefers lyrische Auseinandersetzungen mit dem Blues, mit Standards wie „Over The Rainbow“ oder dem puren Klang vermitteln nämlich in jeder Nuance, worum es ihm geht: zu zeigen, wie zerbrechlich und zugleich kraftvoll die uns umgebende Natur ist.