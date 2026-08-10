Jazz und Anderes im Fernsehen
10.08. - 18.08.2026
Montag, 10.08.2026
arte 12.25 Uhr: Stadt Land Kunst – Brasilien: Die rebellischen Sounds des Funk Carioca; u.a.
Dienstag, 11.08.2026
arte 07.20 Uhr: Stadt Land Kunst – Brasilien: Die rebellischen Sounds des Funk Carioca; u.a.
hr 22.30 Uhr: Brad Mehldau und hr-Bigband (2026)
Mittwoch, 12.08.2026
hr 01.40 Uhr: Brad Mehldau und hr-Bigband (2026)
Donnerstag, 13.08.2026
arte 03.05 Uhr: Stevie Wonder (Musikladen-Session, 1974)
Freitag, 14.08.2026
SRF 1 22.25 Uhr: Sternstunde Musik – Eröffnungskonzert „American Dreams“ mit Musik von George Gershwin und Charles Ives (Lucerne Festival 2026)
ARD-alpha 23.20 Uhr: Back on Stage: Haindling (Alabama in Concert 1987)
Samstag, 15.08.2026
Keine Sendung
Sonntag, 16.08.2026
ORF 2 10.00 Uhr: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy (Doku, 2026)
Montag, 17.08.2026
ORF 2 02.10 Uhr: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy (Doku, 2026)
arte 12.25 Uhr: Stadt Land Kunst – Bella Bellow, Gesangsstar aus Togo; u.a.
Dienstag, 18.08.2026
3sat 03.05 Uhr: Donauinselfest 2026: Earth, Wind & Fire Experience
arte 07.20 Uhr: Stadt Land Kunst – Bella Bellow, Gesangsstar aus Togo; u.a.
hr 22.30 Uhr: hr-Bigband: Miles Davis' „Sketches of Spain“ (Frankfurt, Alte Oper, 2026)
Hilfreiche Übersicht über Jazz im Fernsehen. Einzigartig!
…..ich bin total begeistert..bin eben auf diese webseite gestoßen , da ich infos zu miss platnum gesucht habe. ich bin ein großer fan von jazziger musik und nehme mir auch gerne mal konzerte aus dem tv auf..diese seite erleichtert einem die suche sehr!!!! vielen dank ein
neuer user
…. danach habe ich lange gesucht. Besoders hilfreich für die Sendungen zu nachtschlafender Zeit, die in den Programmzeitschriften nicht ausgedruckt sind.
..das ist ein wunderbarer service. danke.
Es ist schon seltsam, so einen musikalischen Schrott wie Johnny Cash hier als Fernsehsendung unter der Rubrik „Jazz“ anzubieten
Warum so böse? Die Rubrik heißt bewusst „Jazz und Anderes im Fernsehen“, weil für viele die Kiste „Jazz“ nur einen Aspekt ihres genreübergreifenden Interesses an Musik darstellt, darüberhinaus entscheiden Sie ja selbst, wofür Sie sich interessieren und was Sie sich ansehen möchten.
In diesem Zusammenhang sei ein Hinweis auf John Scofields „Country for old men“ gestatten. Was „Sco“ da aus seinem heimlichen Lieblingsgenre macht ist mehr als beachtenswert…
Wo ist denn die Grenzlinie zum Jazz?
Gibts nicht – jeder hat seine eigene Grenze – und noch dazu verschiebt die sich mit der Zeit.
Meine Meinung zu J.Cash: Jo, ganz nett, aber JJJaaazzzzz????
Gut, nicht hundertprozentig „Jazz“, aber definitiv „Anderes“ ;), Jazz thing ist ja auch „Jazz thing & Blue Rhythm“.
Jürgen de Waal liegt gar nicht so falsch. Maximal 5 % der Sendungen hat noch was mit Jazz zu tun. Ist natürlich nicht die Schuld von Jazzthing, sondern der Sender, die mit Ausnahme des WDR und BR Alpha Jazzsendungen nahezu alle eliminiert haben. Dennoch: der Service ist äußerst hilfreich.
Ich denke, die ausgewählten Sendungen geben einerseits im Großen und Ganzen unser thematisches Spektrum wieder, das ja schon durch den Titel Jazz thing & Blue Rhythm bewusst auf allzu enge Genrebeschränkungen verzichtet. Natürlich sind immer wieder Sendungen darunter, wo der Auftritt eines einzelnen Acts eine an sich nicht ‚passende‘ Sendung auf die Liste hievt. Andererseits steht man gerade bei Magazinsendungen oft vor der Frage, ob es nun der nützlichere Service ist, eine Sendung nicht aufzunehmen oder dem Leser einen Hinweis darauf zu geben, dass er sich diese Ausgabe nicht ansehen muss, wenn ihn die Themen diesmal nicht interessieren. Da ich die Auswahl eher als Information denn als Promotion für bestimmte Sendungen betrachte, entscheide ich mich öfter für als gegen die Aufnahme und überlasse das weitere Filtern dem persönlichen Gusto jedes Einzelnen.
Und genau so ist es Richtig. Lieber eine umfassendere Auswahl der Sendungen empfehlen. Wer was guckt, bleibt ja nun wirklich jedem selber überlassen. Außerdem, wer immer noch in Schubladen denkt, hat es irgendwie nicht verstanden. Es gibt einfach nur gute oder schlechte Musik!!! Also, die gute Musik bitte weiter hier empfehlen. Ein so sicher einmaliger Service. Danke.
Ein gosses Lob an Jazz thing für diese Seite!
Nur weiter so.
Sollte es nicht auch eine Sache des „Jazz“ sein, offen gegenüber anderem zu sein? Musik lebt doch von Vielfalt?
Johnny Cash – ist das wirklich Schrott? Der Mann hat einige authentische Geschichten erzählt!
Darauf kommts am Schluss an.
Möge die Welt weiterhin bunt bleiben.
Toller Service,
und Jazz-Polizei ist nicht mehr: z.B. Gary Burton spielt Piazzolla, auch das ist eine Erweiterung und Bereicherung für den Jazz und keine Verwässerung!
Also bitte weiterhin Tipps für Open Minds, abschalten kann jeder selbst!
Schaue hier jede Woche vorbei. Thanx
100%-ge Zustimmung! Letztlich geht es um Musik und nicht um Schubladen. Ich freue mich, dass ich diese Seite gefunden habe und endlich die Sendungen zu nachtschlafender Zeit aufnehmen kann, die ich sonst immer verpasst habe.
Erstens, Super Seite ;-) … und zweitens :
Das Wort oder Bezeichnung „Schubladen“ gehört zu Büro, Werkstatt, Fabrik, usw. Hat aber in der Musik nichts zu suchen.
Die Musik ist in verschiedene Stillrichtungen geteilt (nicht Schubladen) um so, gezielter die eine von der andere besser Identifizieren zu können und dann sich einfacher für die eine, die andere oder mehrere Lieblings Stilrichtungen zu entscheiden.
Das vermischen von verschiedene Stilrichtungen unter ein einziger Name (Jazz) ist Respektlos gegenüber der Geschichte der einzelnen und führt zu nichts anderes als Konfusion.
Das Heute (und seit längeren Zeit) die Musik von verschiedenen Kulturen gemischt werden ist eine ganz andere Sache, sollte doch nicht unbedingt Jazz heissen.
Naja, Herr Lüscher,
das sind jetzt aber Haarspaltereien – wären Sie mit der Überschrift:
„Jazz und andere Musikstile“ einverstanden?
So spielt Trombone Shorty z.B. Funk, Rock und auch New-Orleans-Jazz.
Die reine Jazzauswahl im TV ist doch recht dünne und würde diese Seite kaum füllen.
Happy New Ears!
Jazz und Anderes ist perfekt, das meinte ich nicht, sondern der Kommentar hier oben dazwischen. Peace & Love ;-)
Ein grooßes danke für dieses großartige service,hab schon ein lesezeichen dafür am handy..!
Grüsse aus Österreich.
Roman
Bin zufällig auf die Seite gestossen, weil im EPG meines Aufnahmeprogramms (TerraTec Home Cinema) so gut wie keine Jazzsendungen mehr auftauchten. Da ich nicht glauben konnte, dass dem so ist, habe ich gegoogelt und bin auf diese Seite gestosssen.
Auf Grund der wenigen Jazzsendungen die auch hier aufscheinen, muss ich wohl oder übel zur Kenntnis nehmen, dass diverse TV-Sender (ARTE, 3sat …) bedauerlicherweise ihr Jazzprogramm quasi eingestellt haben.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass hier hauptsächlich auf Sendungen mit „Jazz-Affinität“ verwiesen wird. Kein Wunder, denn was wäre der Pop ohne Einfluss von Jazz und Blues?
Liebe Jazz Thing Redaktion, das ist ein echt guter Service mit den Ankündigungen von Jazz-Sendungen im Fernsehen! So ist die Gefahr, dass man wertvolle Sendungen – vor allem Konzerte – von seinen Lieblingsmusikern im TV verpasst deutlich geringer. Herzlichen Dank dafür! Ich hatte zwar schon vorher gecheckt, dass das John McLaughlin & the 4th Dimension Konzert von Leverkusen 2011, Montag Nacht (10. auf 11.12.) um 2 Uhr im 3 Sat gesendet wird, aber durch Euch habe ich jetzt einen weniger aufwändigen Weg gefunden, Jazzsendungen im TV im Voraus zu checken. Und die Sendung Sonntag, 09.12.2012 in BR alpha, 01.35 Uhr, mit Paco de Lucia (Jazzwoche Burghausen 2004) habe ich erst durch Euch entdeckt.
Beste Grüße, Hans Behlendorff
Nach meiner „historischen Kritik“ an der Durchlässigkeit Ihres Mediums re: Jazz erschauere ich beim heutigen Durchblättern Ihrer TV-Empfehlungen, was sehe ich da: Einträge wie „SWR3 New Pop Festival“ „BEATZZ“ „ConcertRockpalast“, etc. Da hat der Jazz keine Chance mehr, wo ist der denn noch ??? !! Traurig genug, aber ich werde Ihre Seite aus meinen Bookmarks entfernen !! Oder aber Sie finden mal einen Mitarbeiter, der Jazz von seichter und primitiver Rockmusik unterscheiden mag, denn letzteres Genre wieder ja schon zum Übermaß in den Medien ausgekotzt !!
„The revolution will not be televised.“
Super Seite, bin echt froh die gefunden zu haben. Bitte macht weiter so.
Hilfreiche Seite zum Aufspüren von interessanten Jazz-Sendungen.
Danke und macht bitte weiter.
Sehr hilfreiche Seite für alle Jazz-Fans!
eine super sache für jazz freunde
Diese Website zeigt, dass praktisch kein Jazz mehr im deutschen Fernsehen läuft. Man kann nur voll Neid auf Mezzo blicken und erkennen, dass wir Europäer dritter Klasse sind. Es ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Auch br-alpha holt nur noch alte Klamotten aus der Kiste.
Guten Tag
Seit 1981 nehme ich Jazz auf allen mir zugänglichen Kanälen auf tapes oder DVD auf. Mezzo und TV Kultura waren für einen langen Zeitraum empfangbar. So konnte man einen guten Überblick über die Festivalscene in Europa bekommen. Inzwischen sind Mezzo, RAI, TV Kultura verschlüsselt, 3SAT sendet (gefühlt) Nichts mehr, Bayern Alpha zwar regelmäßig, aber oft Uninteressantes oder schlecht Recherchiertes (wo war z.B. der angekündigte Gerry Mulligan aus Burghausen?). Schlechte Zeiten für uns Jazz-Fans. Auch wenn wir offene Ohren für Randzonen haben. Aber ich habe ja noch viele DVD’s in meinem Schrank und werde bis zum Lebensende mit Jazz aler Stilbereiche ausreichend versorgt sein.
Michael Frohne
Jazzrealities