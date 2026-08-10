Jazz und Anderes im Fernsehen

10.08. - 18.08.2026

Montag, 10.08.2026

arte 12.25 Uhr: Stadt Land Kunst – Brasilien: Die rebellischen Sounds des Funk Carioca; u.a.

Dienstag, 11.08.2026

arte 07.20 Uhr: Stadt Land Kunst – Brasilien: Die rebellischen Sounds des Funk Carioca; u.a.
hr 22.30 Uhr: Brad Mehldau und hr-Bigband (2026)

Mittwoch, 12.08.2026

hr 01.40 Uhr: Brad Mehldau und hr-Bigband (2026)

Donnerstag, 13.08.2026

arte 03.05 Uhr: Stevie Wonder (Musikladen-Session, 1974)

Freitag, 14.08.2026

SRF 1 22.25 Uhr: Sternstunde Musik – Eröffnungskonzert „American Dreams“ mit Musik von George Gershwin und Charles Ives (Lucerne Festival 2026)
ARD-alpha 23.20 Uhr: Back on Stage: Haindling (Alabama in Concert 1987)

Samstag, 15.08.2026

Keine Sendung

Sonntag, 16.08.2026

ORF 2 10.00 Uhr: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy (Doku, 2026)

Montag, 17.08.2026

ORF 2 02.10 Uhr: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy (Doku, 2026)
arte 12.25 Uhr: Stadt Land Kunst – Bella Bellow, Gesangsstar aus Togo; u.a.

Dienstag, 18.08.2026

3sat 03.05 Uhr: Donauinselfest 2026: Earth, Wind & Fire Experience
arte 07.20 Uhr: Stadt Land Kunst – Bella Bellow, Gesangsstar aus Togo; u.a.
hr 22.30 Uhr: hr-Bigband: Miles Davis' „Sketches of Spain“ (Frankfurt, Alte Oper, 2026)

Veröffentlicht am 10. Aug 2026 um 10:00 Uhr unter TV

Bezau Beatz 2026

29 Kommentare zu „Jazz und Anderes im Fernsehen. 10.08. - 18.08.2026“

  1. Karl Klebl am 28.03.2011 um 19:31 Uhr:

    Hilfreiche Übersicht über Jazz im Fernsehen. Einzigartig!

    • Weber Stefan am 22.11.2011 um 17:30 Uhr:

      …..ich bin total begeistert..bin eben auf diese webseite gestoßen , da ich infos zu miss platnum gesucht habe. ich bin ein großer fan von jazziger musik und nehme mir auch gerne mal konzerte aus dem tv auf..diese seite erleichtert einem die suche sehr!!!! vielen dank ein
      neuer user

  2. Giselher Spath am 31.03.2011 um 13:54 Uhr:

    …. danach habe ich lange gesucht. Besoders hilfreich für die Sendungen zu nachtschlafender Zeit, die in den Programmzeitschriften nicht ausgedruckt sind.

  3. katja am 06.08.2011 um 10:59 Uhr:

    ..das ist ein wunderbarer service. danke.

  4. Jürgen de Waal am 13.11.2011 um 13:35 Uhr:

    Es ist schon seltsam, so einen musikalischen Schrott wie Johnny Cash hier als Fernsehsendung unter der Rubrik „Jazz“ anzubieten

    • jazzthing.de am 14.11.2011 um 11:26 Uhr:

      Warum so böse? Die Rubrik heißt bewusst „Jazz und Anderes im Fernsehen“, weil für viele die Kiste „Jazz“ nur einen Aspekt ihres genreübergreifenden Interesses an Musik darstellt, darüberhinaus entscheiden Sie ja selbst, wofür Sie sich interessieren und was Sie sich ansehen möchten.

      • Uwe Grünhäuser am 07.03.2017 um 08:00 Uhr:

        In diesem Zusammenhang sei ein Hinweis auf John Scofields „Country for old men“ gestatten. Was „Sco“ da aus seinem heimlichen Lieblingsgenre macht ist mehr als beachtenswert…

    • Steffen Gulden am 16.11.2015 um 18:30 Uhr:

      Wo ist denn die Grenzlinie zum Jazz?
      Gibts nicht – jeder hat seine eigene Grenze – und noch dazu verschiebt die sich mit der Zeit.
      Meine Meinung zu J.Cash: Jo, ganz nett, aber JJJaaazzzzz????

      • jazzthing.de am 16.11.2015 um 18:36 Uhr:

        Gut, nicht hundertprozentig „Jazz“, aber definitiv „Anderes“ ;), Jazz thing ist ja auch „Jazz thing & Blue Rhythm“.

  5. Werner am 15.11.2011 um 17:32 Uhr:

    Jürgen de Waal liegt gar nicht so falsch. Maximal 5 % der Sendungen hat noch was mit Jazz zu tun. Ist natürlich nicht die Schuld von Jazzthing, sondern der Sender, die mit Ausnahme des WDR und BR Alpha Jazzsendungen nahezu alle eliminiert haben. Dennoch: der Service ist äußerst hilfreich.

    • jazzthing.de am 16.11.2011 um 11:52 Uhr:

      Ich denke, die ausgewählten Sendungen geben einerseits im Großen und Ganzen unser thematisches Spektrum wieder, das ja schon durch den Titel Jazz thing & Blue Rhythm bewusst auf allzu enge Genrebeschränkungen verzichtet. Natürlich sind immer wieder Sendungen darunter, wo der Auftritt eines einzelnen Acts eine an sich nicht ‚passende‘ Sendung auf die Liste hievt. Andererseits steht man gerade bei Magazinsendungen oft vor der Frage, ob es nun der nützlichere Service ist, eine Sendung nicht aufzunehmen oder dem Leser einen Hinweis darauf zu geben, dass er sich diese Ausgabe nicht ansehen muss, wenn ihn die Themen diesmal nicht interessieren. Da ich die Auswahl eher als Information denn als Promotion für bestimmte Sendungen betrachte, entscheide ich mich öfter für als gegen die Aufnahme und überlasse das weitere Filtern dem persönlichen Gusto jedes Einzelnen.

      • Jürgen am 21.11.2011 um 11:51 Uhr:

        Und genau so ist es Richtig. Lieber eine umfassendere Auswahl der Sendungen empfehlen. Wer was guckt, bleibt ja nun wirklich jedem selber überlassen. Außerdem, wer immer noch in Schubladen denkt, hat es irgendwie nicht verstanden. Es gibt einfach nur gute oder schlechte Musik!!! Also, die gute Musik bitte weiter hier empfehlen. Ein so sicher einmaliger Service. Danke.

      • Andreas Peter am 22.11.2011 um 23:21 Uhr:

        Ein gosses Lob an Jazz thing für diese Seite!
        Nur weiter so.
        Sollte es nicht auch eine Sache des „Jazz“ sein, offen gegenüber anderem zu sein? Musik lebt doch von Vielfalt?
        Johnny Cash – ist das wirklich Schrott? Der Mann hat einige authentische Geschichten erzählt!
        Darauf kommts am Schluss an.
        Möge die Welt weiterhin bunt bleiben.

  6. Jürgen Schmidt am 25.11.2011 um 22:56 Uhr:

    Toller Service,
    und Jazz-Polizei ist nicht mehr: z.B. Gary Burton spielt Piazzolla, auch das ist eine Erweiterung und Bereicherung für den Jazz und keine Verwässerung!
    Also bitte weiterhin Tipps für Open Minds, abschalten kann jeder selbst!
    Schaue hier jede Woche vorbei. Thanx

    • Norbert Walde am 13.12.2011 um 19:41 Uhr:

      100%-ge Zustimmung! Letztlich geht es um Musik und nicht um Schubladen. Ich freue mich, dass ich diese Seite gefunden habe und endlich die Sendungen zu nachtschlafender Zeit aufnehmen kann, die ich sonst immer verpasst habe.

  7. Andreas Lüscher am 07.01.2012 um 14:46 Uhr:

    Erstens, Super Seite ;-) … und zweitens :
    Das Wort oder Bezeichnung „Schubladen“ gehört zu Büro, Werkstatt, Fabrik, usw. Hat aber in der Musik nichts zu suchen.
    Die Musik ist in verschiedene Stillrichtungen geteilt (nicht Schubladen) um so, gezielter die eine von der andere besser Identifizieren zu können und dann sich einfacher für die eine, die andere oder mehrere Lieblings Stilrichtungen zu entscheiden.
    Das vermischen von verschiedene Stilrichtungen unter ein einziger Name (Jazz) ist Respektlos gegenüber der Geschichte der einzelnen und führt zu nichts anderes als Konfusion.
    Das Heute (und seit längeren Zeit) die Musik von verschiedenen Kulturen gemischt werden ist eine ganz andere Sache, sollte doch nicht unbedingt Jazz heissen.

    • Jürgen Schmidt am 11.01.2012 um 11:16 Uhr:

      Naja, Herr Lüscher,
      das sind jetzt aber Haarspaltereien – wären Sie mit der Überschrift:
      „Jazz und andere Musikstile“ einverstanden?
      So spielt Trombone Shorty z.B. Funk, Rock und auch New-Orleans-Jazz.
      Die reine Jazzauswahl im TV ist doch recht dünne und würde diese Seite kaum füllen.
      Happy New Ears!

  8. roman bazunich am 11.05.2012 um 12:43 Uhr:

    Ein grooßes danke für dieses großartige service,hab schon ein lesezeichen dafür am handy..!
    Grüsse aus Österreich.
    Roman

  9. Jochen Kowalski am 24.10.2012 um 07:52 Uhr:

    Bin zufällig auf die Seite gestossen, weil im EPG meines Aufnahmeprogramms (TerraTec Home Cinema) so gut wie keine Jazzsendungen mehr auftauchten. Da ich nicht glauben konnte, dass dem so ist, habe ich gegoogelt und bin auf diese Seite gestosssen.
    Auf Grund der wenigen Jazzsendungen die auch hier aufscheinen, muss ich wohl oder übel zur Kenntnis nehmen, dass diverse TV-Sender (ARTE, 3sat …) bedauerlicherweise ihr Jazzprogramm quasi eingestellt haben.
    Insofern ist es nicht verwunderlich, dass hier hauptsächlich auf Sendungen mit „Jazz-Affinität“ verwiesen wird. Kein Wunder, denn was wäre der Pop ohne Einfluss von Jazz und Blues?

  10. Hans Behlendorff am 08.12.2012 um 11:24 Uhr:

    Liebe Jazz Thing Redaktion, das ist ein echt guter Service mit den Ankündigungen von Jazz-Sendungen im Fernsehen! So ist die Gefahr, dass man wertvolle Sendungen – vor allem Konzerte – von seinen Lieblingsmusikern im TV verpasst deutlich geringer. Herzlichen Dank dafür! Ich hatte zwar schon vorher gecheckt, dass das John McLaughlin & the 4th Dimension Konzert von Leverkusen 2011, Montag Nacht (10. auf 11.12.) um 2 Uhr im 3 Sat gesendet wird, aber durch Euch habe ich jetzt einen weniger aufwändigen Weg gefunden, Jazzsendungen im TV im Voraus zu checken. Und die Sendung Sonntag, 09.12.2012 in BR alpha, 01.35 Uhr, mit Paco de Lucia (Jazzwoche Burghausen 2004) habe ich erst durch Euch entdeckt.
    Beste Grüße, Hans Behlendorff

  11. Jürgen de Waal am 10.01.2013 um 21:57 Uhr:

    Nach meiner „historischen Kritik“ an der Durchlässigkeit Ihres Mediums re: Jazz erschauere ich beim heutigen Durchblättern Ihrer TV-Empfehlungen, was sehe ich da: Einträge wie „SWR3 New Pop Festival“ „BEATZZ“ „ConcertRockpalast“, etc. Da hat der Jazz keine Chance mehr, wo ist der denn noch ??? !! Traurig genug, aber ich werde Ihre Seite aus meinen Bookmarks entfernen !! Oder aber Sie finden mal einen Mitarbeiter, der Jazz von seichter und primitiver Rockmusik unterscheiden mag, denn letzteres Genre wieder ja schon zum Übermaß in den Medien ausgekotzt !!

  12. erwin heumesser am 12.05.2013 um 07:36 Uhr:

    Super Seite, bin echt froh die gefunden zu haben. Bitte macht weiter so.

  13. Dan am 22.05.2013 um 18:04 Uhr:

    Hilfreiche Seite zum Aufspüren von interessanten Jazz-Sendungen.
    Danke und macht bitte weiter.

  14. Bauer, Nanina am 22.08.2013 um 08:33 Uhr:

    Sehr hilfreiche Seite für alle Jazz-Fans!

  15. gerd am 17.12.2013 um 17:30 Uhr:

    eine super sache für jazz freunde

  16. Standke am 12.06.2014 um 19:43 Uhr:

    Diese Website zeigt, dass praktisch kein Jazz mehr im deutschen Fernsehen läuft. Man kann nur voll Neid auf Mezzo blicken und erkennen, dass wir Europäer dritter Klasse sind. Es ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Auch br-alpha holt nur noch alte Klamotten aus der Kiste.

  17. Jazzrealities am 08.04.2016 um 11:48 Uhr:

    Guten Tag
    Seit 1981 nehme ich Jazz auf allen mir zugänglichen Kanälen auf tapes oder DVD auf. Mezzo und TV Kultura waren für einen langen Zeitraum empfangbar. So konnte man einen guten Überblick über die Festivalscene in Europa bekommen. Inzwischen sind Mezzo, RAI, TV Kultura verschlüsselt, 3SAT sendet (gefühlt) Nichts mehr, Bayern Alpha zwar regelmäßig, aber oft Uninteressantes oder schlecht Recherchiertes (wo war z.B. der angekündigte Gerry Mulligan aus Burghausen?). Schlechte Zeiten für uns Jazz-Fans. Auch wenn wir offene Ohren für Randzonen haben. Aber ich habe ja noch viele DVD’s in meinem Schrank und werde bis zum Lebensende mit Jazz aler Stilbereiche ausreichend versorgt sein.
    Michael Frohne
    Jazzrealities

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