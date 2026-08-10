Jazz und Anderes im Fernsehen 10.08. - 18.08.2026

Montag, 10.08.2026

arte 12.25 Uhr: Stadt Land Kunst – Brasilien: Die rebellischen Sounds des Funk Carioca; u.a.

Dienstag, 11.08.2026

arte 07.20 Uhr: Stadt Land Kunst – Brasilien: Die rebellischen Sounds des Funk Carioca; u.a.

hr 22.30 Uhr: Brad Mehldau und hr-Bigband (2026)

Mittwoch, 12.08.2026

hr 01.40 Uhr: Brad Mehldau und hr-Bigband (2026)

Donnerstag, 13.08.2026

arte 03.05 Uhr: Stevie Wonder (Musikladen-Session, 1974)

Freitag, 14.08.2026

SRF 1 22.25 Uhr: Sternstunde Musik – Eröffnungskonzert „American Dreams“ mit Musik von George Gershwin und Charles Ives (Lucerne Festival 2026)

ARD-alpha 23.20 Uhr: Back on Stage: Haindling (Alabama in Concert 1987)

Samstag, 15.08.2026

Keine Sendung

Sonntag, 16.08.2026

ORF 2 10.00 Uhr: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy (Doku, 2026)

Montag, 17.08.2026

ORF 2 02.10 Uhr: Hans Werner Henze: Komponist, Kommunist, Dandy (Doku, 2026)

arte 12.25 Uhr: Stadt Land Kunst – Bella Bellow, Gesangsstar aus Togo; u.a.

Dienstag, 18.08.2026

3sat 03.05 Uhr: Donauinselfest 2026: Earth, Wind & Fire Experience

arte 07.20 Uhr: Stadt Land Kunst – Bella Bellow, Gesangsstar aus Togo; u.a.

hr 22.30 Uhr: hr-Bigband: Miles Davis' „Sketches of Spain“ (Frankfurt, Alte Oper, 2026)