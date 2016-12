Montag, 26.12.2016

ARD-alpha 00.40 Uhr: alpha-Jazz: Philipp Fankhauser (Jazzwoche Burghausen 2016)

ORF III (A) 20.15 Uhr: Frank Sinatra in Concert 1965: Ein Mann und seine Musik (1/2)

ORF III (A) 21.15 Uhr: Frank Sinatra in Concert 1965: Ein Mann und seine Musik (2/2)

ARD-alpha 22.20 Uhr: alpha-Jazz: NKQ – The Nigel Kennedy Quintet (Jazzwoche Burghausen 2009)

ORF III (A) 22.20 Uhr: Sammy Davis Jr. – Live in Germany (Hohensyburg, Casino, 1985)

Dienstag, 27.12.2016

ORF III (A) 10.45 Uhr: Sammy Davis Jr. – Live in Germany (Hohensyburg, Casino, 1985)

ORF III (A) 11.45 Uhr: Frank Sinatra in Concert 1965: Ein Mann und seine Musik (1/2)

ORF III (A) 12.40 Uhr: Frank Sinatra in Concert 1965: Ein Mann und seine Musik (2/2)

Mittwoch, 28.12.2016

SRF 1 (CH) 09.00 Uhr: Rocksteady: The Roots of Reggae (1; Doku, 2007)

Donnerstag, 29.12.2016

arte 02.40 Uhr: Tracks – Lee Fields u.a.

SRF 1 (CH) 09.00 Uhr: Rocksteady: The Roots of Reggae (2; Doku, 2007)

Freitag, 30.12.2016

One 22.50 Uhr: Pop-Legenden: Amy Winehouse (Doku, 2013)

ARD-alpha 22.50 Uhr: Interjazzo: Squeezeband „Monsieur Bibendum“

Samstag, 31.12.2016

arte 00.25 Uhr: Tracks

One 04.45 Uhr: Pop-Legenden: Amy Winehouse (Doku, 2013)

3sat 07.45 Uhr: Joe Bonamassa: Live at the Greek Theatre (Los Angeles, 2015)

ARD-alpha 15.40 Uhr: Interjazzo: Terrance Simien & The Zydeco Experience „Ta casse mon Coeur“

One 18.40 Uhr: Jazzclub – Der frühe Vogel fängt den Wurm (Helge Schneider, 2004)

ORF III (A) 18.40 Uhr: ORF III Spezial: Radio Wien Klubkonzert: The Rats are back „Bad Boys“ (ORF, 2016)

ARD-alpha 20.15 Uhr: alpha-Jazz: Patti Austin & Band (Jazzwoche Burghausen 2014)

ARD-alpha 21.50 Uhr: alpha-Jazz: Carolyn Wonderland (Jazzwoche Burghausen 2016)

ARD-alpha 22.50 Uhr: alpha-Jazz: Philipp Fankhauser (Jazzwoche Burghausen 2016)

Sonntag, 01.01.2017

ARD-alpha 00.15 Uhr: alpha-Jazz: Les Lapins Superstars (Jazzwoche Burghausen 2016)

BR 00.55 Uhr: Thilo Wolf & Friends. A Clash of Culture on Stage. Thilo Wolf Big Band, Max Mutzke, Joan Faulkner, Carlos Reisch, Elke Wollmann, Charly Antolini, Skibbe-Band, Elisen Quartett, Béatrice Kahl (2016)

BR 01.40 Uhr: Music For Lovers. Thilo Wolf und die Nürnberger Symphoniker (2016)

ARD-alpha 01.45 Uhr: alpha-Jazz: Ron Carter & Richard Galliano meet WDR Big Band (Jazzwoche Burghausen 2016)

BR 02.25 Uhr: Weltmusik am Main. 28. Africa Festival in Würzburg: Hot Water Band, Hugh Masekela, Lura, Cuba Vista & Guests, Lokua Kanza, Tiken Jah Fakoly, Cuban Beats All Stars, Raúl Paz (2016)

ARD-alpha 03.40 Uhr: alpha-Jazz: Bettye LaVette (Jazzwoche Burghausen 2016)

ARD-alpha 10.00 Uhr: Ralphi – Jazz (Kinder)

One 10.50 Uhr: Jazzclub – Der frühe Vogel fängt den Wurm (Helge Schneider, 2004)

ARD-alpha 15.40 Uhr: Interjazzo: John Earl Walker „Come over here“

ARD-alpha 20.15 Uhr: alpha-Jazz: Electro Deluxe Big Band feat. Beat Assailant (Jazzwoche Burghausen 2016)

ARD-alpha 21.45 Uhr: alpha-Jazz: Franco Ambrosetti All Stars & Dusko Goykovich (Jazzwoche Burghausen 2016)

ARD-alpha 22.30 Uhr: alpha-Jazz: Sangoma Everett Trio with Enrico Rava & Olivier Ker Ourio (Jazzwoche Burghausen 2016)

ZDF neo 23.10 Uhr: Blues Brothers (Spielfilm, 1980)

Montag, 02.01.2017

ARD-alpha 00.50 Uhr: alpha-Jazz: Das Kammerer OrKöster (Jazzwoche Burghausen 2016)

ARD-alpha 02.20 Uhr: alpha-Jazz: Slavic Soul Party (Jazzwoche Burghausen 2016)

ARD-alpha 03.50 Uhr: alpha-Jazz: Mississippi Heat (Jazzwoche Burghausen 2014)

ARD-alpha 05.10 Uhr: Interjazzo: Paul Zauner’s Blue Brass feat. Donald Smith „In a sentimental Mood“

arte 05.10 Uhr: Electronic Dreams: Brand Brauer Frick (2013)

Dienstag, 03.01.2017

3sat 04.40 Uhr: Jazz oder Nie! Malstrom (Jazzwoche Burghausen 2015)

ARD-alpha 04.40 Uhr: Interjazzo: Karen Lovely „Don’t let my Baby ride“