Jazz thing präsentiert: Jazz-Residenz Cécile McLorin Salvant

Mit Cécile McLorin Salvant hat die Alte Oper in der Saison 26/27 eine der derzeit am heißesten gehandelten Sängerinnen des US-Jazz als Artist in Residence berufen. Die 1989 in Miami, Florida, geborene Künstlerin wuchs zwischen haitianischer Musik, Hip-Hop, Soul, klassischem Jazz, Gospel und kubanischer Musik auf.

Ihre stilistische Vielseitigkeit schlägt sich auch in ihrem Residenz-Programm nieder: Nach einem Standards-Abend mit Pianist Sullivan Fortner, Bassist Yasushi Nakamura, Schlagzeuger Kyle Pool und der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bleibt sie beim nächsten Konzert am 6. März 2027 mit ihrem Trio unter sich. Als Kooperation mit der „Met Museum Experience“ ist das Programm von den Kunstwerken des französischen Malers Henry Matisse inspiriert.

Zum Finale am 8. Mai 2027 trifft Cécile McLorin Salvant dann auf die HR-Bigband unter der Leitung ihres „Composers in Residence“ Darcy James Argue. Der bezeichnet die Sängerin im Presseinfo als „eine Meisterin des Story-Songs“.

Weitere Informationen: Jazz-Residenz Cécile McLorin Salvant