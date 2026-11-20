jazzahead!: Die Showcases

SO SORRYDie Bremer Musikmesse jazzahead!, die 2027 vom 22. bis 24. April stattfindet, hat ihre Showcase-Programme veröffentlicht. In vier Kategorien stellen sich 38 ausgewählte Bands und Solist:innen aus 17 Ländern der Öffentlichkeit und dem akkreditierten Fachpublikum vor. Jurys entschieden über die Vergabe der 30 bis 45 Minuten langen Slots und können in diesem Jahr vermelden, dass mehr als die Hälfte der Acts mindestens ein weibliches Mitglied aufweisen kann, und 14 von 38 Bands haben Frauen als Leaderinnen oder Co-Leaderinnen.

Die diesjährige Partnerregion, das Baltikum, wird durch jeweils drei Bands aus allen drei baltischen Staaten vertreten, darunter aus Lettland das Trio Eklektika und das paneuropäisch besetzte Double Trio des Saxofonisten Kārlis Auziņš. Aus Estland kommen die in Dänemark lebende Saxofonistin Maria Faust, die sowohl mit ihrem Trio Morgenbarn als auch im Trio mit dem italienischen Posaunisten Matteo Paggi und dem deutschen Schlagzeuger und Vibrafonisten Tilo Weber auftreten wird. Ebenfalls aus Estland kommen das Quartett der Sängerin Karmen Rõivassepp und Kristian Randalu mit einem Programm für Solo-Piano. Litauen wird unter anderem repräsentiert durch das schlagkräftige Duo Weird Ugly Fish und das vielköpfige Vilnius JJAZZ Ensemble.

Im Rahmen der German Jazz Expo bieten sich zum Beispiel die Bands Cats & Breakkies, die Sängerin GANNA und das queere Quartett SO SORRY aus Berlin, das sogar ausschließlich aus FLINTA-Personen besteht, zum Export an. Weitere Showcase-Slots in diesem Segment gingen jeweils an die Quartette von Saxofonistin Kira Linn und die Bassistin Sera Kalo sowie das Quartett Pauline Réage um die Sängerin Anne Munka, das Trio vom Pianisten Tigran Tatevosyan und das Solo-Programm des Schlagzeugers Simon Popp. Im Rahmen des mit 13 Konzerten quantitativ am stärksten besetzten European Showcases spielen etwa das belgische Aleph Quartet, die jeweiligen Bands des Schweizer Akkordeonisten Anatole Muster und der schwedischen Posaunistin Ebba Åsman, aus Polen das Hania Derej Trio und die Band Kosmonauci, aus Rumänien das Răzvan Florescu Quartet sowie die norwegische Sängerin Sanyu Nsubuga. Dazu kommen grenzübergreifend besetzte Bands wie Kuhn Fu um den Gitarristen Christian Kühn und das Mathias Heise Orchestra.

Den weitesten geografischen Rahmen spannen die Showcases von Overseas / Asia Pacific. Er reicht von Nigeria, vertreten durch das vom Trompeter Etuk Ubong geleitete Orchester The Etuk Philosophy, über Israel mit Adam Ben Ezra und die USA mit Adam O‘Farrills Band Elephant und Hermon Meharis Projekt Asmara bis in den Pazifikraum, in den die jazzahead! die Fühler ausstreckt und der von 2027 bis 2029 einen Programmschwerpunkt bildet. In diesem Jahr kommen von dort unter anderem der Trompeter Peter Knight mit seinem Quartett TL;DR (Australien), das Coloris Trio der Schlagzeugerin Soojin Suh (Südkorea) und die Band der Pianistin YuYing Hsu (Taiwan).

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