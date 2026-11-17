Abschiedstour: Wynton Marsalis & JALC Orchestra

Jazz At Lincoln Center OrchestraWynton Marsalis hat dem Jazz einen festen Platz im amerikanischen Kulturbetrieb erkämpft. Mit Jazz at Lincoln Center und seinem Orchester bewahrt er musikalische Überlieferung – und stellt die Frage, wie offen Tradition sein kann. Wenn der Trompeter mit dem Jazz at Lincoln Center Orchestra und den Sängerinnen Catherine Russell und Georgia Heers am 9. Dezember im Kieler Schloss, am 10. Dezember im Dortmunder Konzerthaus und 12. Dezember in der Luxemburger Philharmonie auftritt, stehen klassische US-amerikanische Christmas-Melodien im Mittelpunkt. Aber es sind auch seine letzten Konzerte hierzulande als künstlerischer Leiter jener New Yorker Institution, der er fast vier Jahrzehnte lang vorstand.

Marsalis, 1961 in New Orleans geboren, versuchte stets, Jazz als Kunst mit eigener Geschichte und verbindlichem Repertoire zu etablieren. Schon in den 1980er-Jahren provozierte er Widerspruch. Während die sogenannten Young Lions mit ihm Swing, Blues und afroamerikanische Wurzeln zum Maßstab ihrer Jazzmusik erhoben, verteidigten Avantgardist:innen wie zum Beispiel Lester Bowie die Freiheit des individuellen Ausdrucks.

Aus der im Sommer 1987 gestarteten Konzertreihe „Classical Jazz“ im Garten vom Lincoln Center entstand nur wenige Jahre später Jazz at Lincoln Center (JALC), seit 1996 eigenständiges Mitglied innerhalb dieses renommierten New Yorker Kulturzentrums. Mit der Eröffnung der Frederick P. Rose Hall 2004 erhielt der Jazz dann drei eigene Spielstätten – ein kulturpolitisches Signal für diese afroamerikanische Kunstform, deren Leistungen oftmals vom weißen Amerika geringgeschätzt worden waren. Darin liegt aber auch ein Widerspruch: Jazz als spontane Musik des Augenblicks wird von einer Institution mit festen Strukturen und langfristiger Planung getragen. Marsalis versuchte aber stets, beide Seiten miteinander zu versöhnen.

Herzstück ist das 15-köpfige Jazz at Lincoln Center Orchestra. Duke Ellingtons Musik wurde zum Vorbild, weil sie von unverwechselbaren Stimmen und ihrem Zusammenspiel lebt. Die Bigband pflegt zudem ein Repertoire zum Beispiel von Louis Armb bis John Coltrane, aber begreift es nicht als Museumsbestand. Auch in ausgefeilten Arrangements entsteht Musik erst durch Zuhören, Reagieren und Improvisieren. Jazz, so eine Leitidee von JALC, ist eine Metapher für Demokratie, in der sich Individuelle Freiheit im gemeinsamen Spiel entfaltet.

Inzwischen hat das JALC seinen Horizont erweitert, Avantgardisten wie Cecil Taylor und John Zorn wurden eingeladen. Auch hat es seine Vermittlungsarbeit erweitert und mit Konzerten, Workshops und Meisterklassen Jazz unterschiedlichen Generationen niederschwellig zugänglich gemacht. Marsalis hinterlässt indes mehr als nur ein Orchester, sondern eine Institution für eine dauerhaft verankerte Infrastruktur für das Genre Jazz. Mit der Spielzeit 2026/27 endet seine künstlerische Leitung von JALC. Ab Juli 2027 übernimmt er eine beratende Rolle, sein Vertrag läuft bis Juni 2028. Sein Abschied eröffnet dem JALC aber auch die Möglichkeit, jene Frage neu zu beantworten, die Marsalis einst selbst gestellt hat: Wie lässt sich die Geschichte des Jazz bewahren, ohne seine Zukunft festzuschreiben?

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Jazz at Lincoln Center