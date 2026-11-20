Gestorben: Ozan Ata Canani

Ozan Ata Canani„Arbeitskräfte wurden gerufen. Aber Menschen sind gekommen. Nicht Maschinen, sondern Menschen.“ Diese Zeilen aus dem Lied „Deutsche Freunde“ kennt fast jedes Kind in Deutschland. Sie sind, gerade in der Debatte um Integration und Rassismus, in den letzten Jahren oft zitiert worden und stammen ursprünglich vom Schweizer Autor Max Frisch. Derjenige, der sie 1978 – im zarten Alter von 15 – zu Musik gesetzt hat, nachdem er sie auf dem Titelblatt einer IG-metall-Zeitschrift entdeckt hatte, ist am 13. November verstorben. Ozan Ata Canani aus der südostanatolischen Stadt Maraș war ein Pionier der deutsch-türkischen Musik und Verständigung, der als Gastarbeiter-Sohn in den 1970ern nach Bremerhaven und dann nach Köln gekommen war.

Cananis Karriere beginnt als Teenager: Er geht mit seinem Idol Aşık Mahzuni Şerif auf die Bühne, ist bei der Band Die Kanaken von Cem Karaca dabei, der in Köln einem Haftbefehl in der Heimat entgehen kann. Parallel dazu spielt er immer auf anatolischen Hochzeitsfeiern. Seine Musik steht auch damals schon unter dem Eindruck von Alltagsrassismus. Die Kassetten, die er damals herausbringt, stoßen in der Community teils auf Unverständnis, denn er singt auch auf Deutsch. Das allerdings macht Alfred Biolek neugierig, der ihn in seine TV-Show einlädt.

Vor wenigen Jahren wurden Cananis Tapes über DJs wieder populär, waren Mitauslöser für die Recherche zur Musikgeschichte der Migranten nach dem Zweiten Weltkrieg. Imran Ayata und Bülent Kullukcu kuratierten die Kompilation „Songs Of Gastarbeiter“, Canani nahm für sie „Deutsche Freunde“ neu auf. Daraufhin entstanden beim Berliner Label Fun In The Chruch zwei komplette neue Alben, die ihm als dichtenden Zeitzeugen deutschlandweit Anerkennung brachten. Auf ihnen erzählt der bekennende Humanist rückblickend von den Erfahrungen der Gastarbeiterfamilien in der Fremde, bezieht Position gegen Neonazis und für die Menschenwürde. Sein Engagement gegen Rechtsextremismus und für Demokratie kann in unserer jetzigen Lage nicht hoch genug eingeschätzt werden.

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Ozan Ata Canani