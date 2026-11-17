Live: Memento Odesa

Memento OdesaAls Sebastian Studnitzky im Sommer 2025 mit ukrainischen Musiker:innen in der ausverkauften Oper von Odesa auftrat, musste das Konzert nach zwei Luftalarmen abgebrochen werden. Im Jahr darauf kehrte der Trompeter und Pianist zurück, um diesen Abend zu Ende zu spielen. Auch bei einem Auftritt in Kyjiw im August 2026 unterbrachen Sirenen das Konzert; erst am folgenden Nachmittag konnte es fortgesetzt werden. Wohl durch Ereignisse wie diese wird deutlich, was Memento Odesa auch bedeutet: Musik, die unter den Bedingungen des Krieges entsteht und dennoch auf Begegnung und Zusammenhalt setzt. Vom 19. November bis 3. Dezember ist Studnitzkys Kooperation mit dem Kammerorchester der Philharmonie Odesa unter der Leitung von Volodymyr Dykyi wieder live in Deutschland zu hören.

Die Zusammenarbeit mit diesem ukrainischen Orchester begann 2023 mit Aufnahmen in der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Damals spielten 45 Orchestermitglieder mit; auf Tournee ist nun ein 22-köpfiges Ensemble dabei; mehrheitlich Frauen – als Folge der kriegsbedingten Ausreisebeschränkungen für Männer. Die Musik lässt sich kaum einem einzelnen Genre zuordnen. Studnitzkys Kompositionen verbinden Jazz und Improvisation mit neoklassischen, orchestralen und bisweilen filmischen Klangfarben. Mit dabei sind noch der Kontrabassist Paul Kleber, der Schlagzeuger Bodek Janke und die aus Odesa stammende Sängerin Anastasiia Pokaz, die das Projekt mit Studnitzky auf den Weg gebracht hat. Ein 2024 erschienenes Album dokumentiert die Zusammenarbeit mit Aufnahmen aus Odesa und einem Konzert in der Berliner Gedächtniskirche.

Stationen der Konzerttournee sind unter anderem am 19. November das Tollhaus in Karlsruhe, am 21. November die Christuskirche in Bochum, am 22. November das Pantheon in Bonn und am 2. Dezember die Emmaus-Kirche in Berlin. Alle Termine finden sich auf der Website von Memento Odesa. Die Überschüsse aus den Ticketverkäufen kommen diesmal der ukrainischen Hilfsorganisation Be An Angel zugute.

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