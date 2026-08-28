Videopremiere - John Donaldson

Agatha's Song

Der britische Pianist und Komponist John Donaldson legt mit „We Were Together, I Forget the Rest“ ein sehr persönliches Album auf den Ladentisch, in Erinnerung an seine Ehefrau Agatha Coffey. Begleitet von Schlagzeuger Jeff Ballard, Saxofonist Iain Ballamy, Gitarrist Rob Luft, Trompeter Graeme Flowrs, Bassist Tom Mason und den Sängerinnen Norma Winstone und Rebecka Edlund begibt sich Donaldson auf eine musikalische Reise zwischen Verlust und Lebenslust. Wir präsentieren als Videopremiere „Agtha’s Song“. Vorhang auf!

John Donaldson - Agatha's Song

Text
Stephan Faber
Foto
Screenshot YouTube

Veröffentlicht am 28. Aug 2026 um 11:00 Uhr unter Jazzthing.tv

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026

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