RIP: Reimer von Essen

Reimer von EssenDer Klarinettist und Bandleader Reimer von Essen ist am 13. November gestorben. Der langjährige Leiter der bis heute aktiven Frankfurter Barrelhouse Bigband gilt als einer der leidenschaftlichsten und kompetentesten Bewahrer des traditionellen Jazz in Europa. Sein Stil auf der Klarinette geht zurück auf Sydney Bechet und noch ältere Vorbilder, die er im Rahmen seiner Tätigkeit als Musiker und Musik-Gelehrter erforschte. Geboren am 1940 in Hamburg und aufgewachsen in Shanghai und Plön, kam er 1949 nach Frankfurt, wo er 1957 mit den Beale Street Seven debütierte und seine erste Band Washboard Five gründete. 1962 übernahm er die Leitung der Frankfurter Barrelhouse Jazzband, die er bis zum Ende seiner Laufbahn 2023 innehatte. In dieser Zeit tourte die Band in mehr als 50 Ländern und nahm mehr als 30 Alben auf.

1965 war von Essen Mitbegründer der Gesellschaft zur Förderung des New Orleans Jazz, 1968 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von New Orleans verliehen. Von Essen war darüber hinaus Mitbegründer von Bands wie dem Art Hodes International Trio, der Original Union Brassband und der Big Band Memories, bis 1970 war er Mitveranstalter des Frankfurter Hot Jazz Festivals. Von 1966 bis 1991 unterrichtete von Essen am Frankfurter Albert-Schweitzer-Gymnasium, bevor er sich beruflich selbständig machte. Zu seinen zahlreichen Aktivitäten als Musiker kamen Tätigkeiten als Dozent, Autor, Herausgeber („Talking Hot – Geschichte des traditionellen Jazz in Deutschland“) und künstlerischer Leiter unter anderem der Plöner Jazztage.

2011 wurde von Essen mit dem Hessischen Jazzpreis ausgezeichnet, 2019 mit der Goethe-Plakette des Landes Hessen. Wolfgang Sandner nannte ihn in dem diesem gewidmeten Artikel des Buches „Jazz in Frankfurt“ einen „Antiquar der Jazzgeschichte“. Seine Leidenschaft hat von Essen in der Familie weitergegeben: Sowohl seine Tochter Lil als auch sein Sohn Oliver schlugen Musiklaufbahnen ein.

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