Nils Wogram & Nellie Hächler KAIROS – Eine Analyse wichtiger Dinge nWog/Indigo

Ein ungewöhnliches Vater-Tochter-Projekt von Posaunist Nils Wogram und Sprecherin Nellie Hächler. Auf ihrem Album „KAIROS“ finden Hächlers Prosagedichte und Wograms Musik zu einem gleichberechtigten und improvisatorischen Dialog. Hächler beobachtet das scheinbar Banale – Eierkochen, Sprichwörter oder Pippi Langstrumpf – mit kindlicher Neugier und erwachsener Melancholie. Wogram antwortet nicht als Begleiter, sondern als eigenständiger Musiker. Gemeinsam mit Gitarrist Philipp Schaufelberger sowie Bassistin und Sängerin Anna Trauffer entsteht dabei ein Quartett, in dem Wort und Musik ihre Eigenheiten bewahren und sich gerade deshalb durchdringen. Das Album ist leise, verspielt und entschleunigt. Ein Plädoyer für Achtsamkeit in einer Welt, die ständig weiterwill.