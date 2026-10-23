Editorial 166 Liebe Leserinnen und Leser,

„eine winterreise“ – der Titel des neuen Albums unseres Titelhelden Michael Wollny ist passend für diese winterliche Ausgabe, war aber natürlich nicht ausschlaggebend für dessen Wahl. Es gibt wohl kaum einen Musiker, der so reflektiert und analytisch an seine Musik herangeht und so viel „Hirnschmalz“ in sie hineinsteckt wie Wollny. Das macht die hoch komplexe Musik zuweilen fordernd – und ihn zu einem überaus interessanten Gesprächspartner (S. 36).

Tobias Meinhart hat einen Aufenthalt in Berlin genutzt, um dort zwei Musiker/-innen zu treffen, die beide seit vielen Jahren immer wieder mit unterschiedlichsten Projekten auf sich aufmerksam machen: die Sängerin Lisa Bassenge und den Schlagzeuger Christian Lillinger (S. 52). Eine Gemeinsamkeit haben die beiden, die in durchaus unterschiedlichen musikalischen Gefilden unterwegs sind: Als Lehrende möchten sie musikalische Offenheit an die nächsten Generationen weitergeben – das können wir nur begrüßen!

Das Thema Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde: Rein KI-produzierte Songs haben bereits die Pop-Charts erobert. Nicht wenige Musiker/-innen sehen ihre Existenzgrundlage bedroht. Aber im Jazz, der so von der menschlichen Aktion und Interaktion lebt, hat KI doch nichts zu suchen, oder? Unser Autor Ralf Dombrowski hat sich umgehört und umgeschaut, dabei übrigens auch ein Projekt von Michael Wollny entdeckt, ausgiebig über alles nachgedacht und das Ergebnis seiner Überlegungen für uns aufgeschrieben – ganz ohne KI (S. 34).

Unsere drei Konzertreihen gehen auch in der Winterzeit weiter. Die New Yorker Altsaxofonistin Lakecia Benjamin tritt mit ihrem Quartett am 22. November 2026 bei der nächsten Ausgabe von „Jazz thing at Bergson“ im Elektra Tonquartier im Münchner Bergson auf. Das Delfeayo Marsalis Quintet feat. Eric Alexander ist am 26. November 2026 im Rahmen der Reihe „Jazz thing at the King“ im Kölner Jazzclub King Georg zu erleben. Und das schlagzeuglose String-Trio des österreichischen Gitarristen Wolfgang Muthspiel mit seinem Instrumentalkollegen Lionel Loueke und der Bassistin Linda May Han Oh spielt am 18. Dezember 2026 in Hamburg bei „Jazz thing at Nica Jazz Club“.

Wir wünschen viel Freude mit dieser Ausgabe – und eine hoffentlich entspannte Herbst- und Winterzeit.