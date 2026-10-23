Jazz thing präsentiert: Winterjazz Köln 2027

Mit der 16. Ausgabe von Winterjazz Köln startet der Stadtgarten am 9. Januar 2027 ins neue Jahr. Auf drei Bühnen zeigen rund 14 Konzerte gleichermaßen die innovative wie kreative Schaffenskraft der Kölner Szene. Zu erwarten ist ein breites Spektrum improvisierter und aktueller Musik – experimentierfreudig, komplex und feinsinnig.

Seit 2012 macht es sich das Festival zur Aufgabe, die lebendige Szene Kölns und Nordrhein-Westfalens und ihre Netzwerke, die über die Region hinaus bis hin zu internationalen Kooperationen reichen, zu präsentieren. Winterjazz war immer auch offen für anderes: für Rock und Pop, für die musikalische Avantgarde, für Neue Musik, für Experimente mit Gerätschaften aus dem digitalen Baukasten. Kuratiert wird es von den Kölner Musikerinnen Angelika Niescier und Ulla Oster. Bei freiem Eintritt ist das Publikum dazu eingeladen, sich mit Neugierde und offenen Ohren auf facettenreiche Musik und ihre Protagonist/-innen einzulassen.

Programmbekanntgabe ist Mitte November, dann finden sich alle Infos auf winterjazzkoeln.com.