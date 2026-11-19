Joshua Redman If Ever You Would Leave Us (We Play For Rollins) Blue Note/Universal

Er sei sein Fixstern gewesen, der ihm überhaupt erst die Augen fürs Saxofonspiel geöffnet habe, sagt Joshua Redman über Sonny Rollins. Unmittelbar nach dem Tod des Meisters im Mai klemmte sich Redman ans Telefon und trommelte einen All-Star-Cast für einen musikalischen Nachruf auf den Saxofon-Koloss zusammen. Herausgekommen ist ein durchdachter und anspielungsreicher Erinnerungsreigen. Im Solo-, Duo- und pianolosen Triokontext sowie an der Seite von Rollins-Wegbegleitern wie Kevin Hays und Peter Bernstein verneigt sich Redman kongenial vor der Unvorhersehbarkeit seines Vorbilds und legendären Aufnahmen wie „A Night At The Village Vanguard“. Während man über die Gesangsbeiträge von Cécile McLorin Salvant und Gabrielle Cavassa ob ihrer Theatralik diskutieren kann, erweist sich die Rollins-Nummer „Blue Seven“ als großer Spaß: Wie sich Redman und Chris Potter da fugenhaft gegenseitig kommentieren, ist „Tenor Madness de luxe“.