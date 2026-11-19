Jeremiah Chiu Edge Conditions International Anthem/Indigo

Jeremiah Chiu besitzt ein ausgeprägtes Gespür für Raum und Dynamik, entwirft ein faszinierendes Klanggebilde zwischen elektronischer Präzision, Improvisation und organischer Unberechenbarkeit. Seine modularen Synthesizer, Drum Machines und Samples bilden dabei kein starres Gerüst, sondern einen pulsierenden Raum, in dem sich Klänge ständig verändern und neu ineinanderschieben. Besonders reizvoll ist die Zusammenarbeit mit den Gästen: Marta Sofia Honers Viola verleiht „Sentimental Object“ eine warme, beinahe melancholische Tiefe, während Booker Stardrum auf „Plastic Mind / Elastic Machines“ mit seinem druckvollen, organischen Schlagzeugspiel Chius elektronische Texturen und Field-Recordings erdet. Im Titelstück setzen Marquis Hills Trompete und Will Millers EVI setzen markante, teils chaotisch verfremdete Akzente. Diese Übergänge zwischen akustischem Instrument und synthetischem Klang machen dieses wunderbare Album zu einer überzeugenden futuristischen Studie über Grenzen und ihre Auflösung.