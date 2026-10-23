Jazz thing präsentiert: Internationale Kulturbörse Freiburg 2027

Unter dem Motto „Culture Connects People“

findet auf dem Freiburger Messegelände vom 25. bis 27. Januar 2027 die 38. Internationale Kulturbörse statt.

Sie beginnt am Montag mit einem Fachtag mit Keynotes, Workshops und Panels mit einem „Fokus auf Networking und den Stars von morgen“. Am Montag können sich auch auf der Newcomer-Bühne junge Bands mit acht- bis zehnminütigen Sets dem anwesenden Fachpublikum vorstellen.

Am Dienstag und Mittwoch öffnet die Ausstellerhalle mit rund 300 Ständen und mehreren Live-Bühnen mit von einer Jury ausgewählten Programmen. Als größte Fachmesse für Bühnenproduktionen, Events und Musik im deutschsprachigen Raum präsentiert die IKF dabei ein mehrere Genres umfassendes Musikprogramm von Musiktheater über Jazz, Pop und Rock bis zu Comedy und Kabarett.

Im Jazzprogramm finden sich auch zwei Musiker/-innen aus der „Jazz thing Next Generation“. Mit seinem Quartett tritt der im Breisgau geborene Schlagzeuger David Giesel auf, der eigentlich zum Metal wollte und dann glücklicherweise beim Jazz landete. Er studierte in Stuttgart und Basel, u. a. bei Jeff Ballard, George Rossy und Larry Grenadier. Mit Gitarrist Michal Skwiercyński, Pianist Will Bartlett und Tommy Fuller (Bass) veröffentlichte er im Juni sein Debütalbum „Echoes Of The Unknown“ (Double Moon/Bertus), das sich durch lyrische Kompositionen und spielerische Intuition auszeichnet.

Auch die Bassistin Vroni Frisch, die ihr Debüt als 115. Teil der von Jazz thing und dem Label Double Moon präsentierten Reihe veröffentlicht, ist Teil des Jazzprogramms. Pianistisch ausgebildet, wurde sie als Bassistin zur gefragten Sidewoman und spielt u. a. mit Pop-Sängerin Mine, der Ethnodelica-Band Ragawerk, der Groove-Combo Klangcraft und den Retro-Rockern Space Debris. Frischs Album „Ephemer“ (Double Moon/Bertus) versammelt eine Reihe stilsicherer und individueller Kompositionen für ihren sechssaitigen Bass und ihre Mitmusiker Gregor Schor (Holz), Manuel Seng (Piano) und Tobias Frohnhöfer (Schlagzeug).

Weitere Informationen: Internationale Kulturbörse Freiburg 2027