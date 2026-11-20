Einbeck: Kulturkrafttage

Constantin HeiseVom 18. bis 21. März 2027 finden im PS.Speicher in Einbeck zum sechsten Mal die Kulturkrafttage statt. Inmitten der größten Oldtimer-Ausstellung Europas kommt es für vier Tage zu genreübergreifenden Begegnungen zwischen zeitgenössischer wie historischer Musik und Literatur (und klassischem Karosseriedesign). Begegnen sollen sich aber auch, zum Beispiel in Podiumsgesprächen, Publikum und Künstler:innen. Zu Letzteren gehören 2027 der Kontrabassist Dieter Ilg, der das Festival mit einem Solo-Programm eröffnet, der Jazz- und Popsänger Max Mutzke, die Multiperkussionistin Vivi Vassileva sowie der marokkanische Perkussionist Rhani Krija, der seine Erfahrungen in einem Publikumsgespräch teilen wird. Er ist auch Teil des Matinee-Ensembles, das das Festival am Sonntag mit einem musikalisch-literarischen Programm beschließt: Zu den spontanen Mozart-Interpretationen von Krija, Julia Hansen, Heikko Deutschmann, Jörg Siebenhaar und Thomas Zander wird ein Briefwechsel zwischen der Schriftstellerin Sophie Mereau und ihrem Kollegen Clemens Brentano verlesen.

Einen ähnlichen Spagat über die Epochen wagt am Samstag zur blauen Stunde Mechthild Großmann, einstige Münsteraner „Tatort“-Staatsanwältin und von 1976 bis 2017 Ensemblemitglied des Tanztheaters Pina Bausch. Sie liest aus Stefan Zweigs Schilderung der letzten Stunden von Maria Stuart, dazwischen spielt der Cellist Constantin Heise Werke von Johann Sebastian Bach und Eugène Ysaÿe. Das eklektische Programm erläutert die Initiatorin und künstlerische Leiterin Julia Hansen: „Jedes Jahr hat sein eigenes Gesicht. Die Varianz der Genres, die Zusammenstellung der Persönlichkeiten, die Dramaturgie des Wochenendes – das alles ist bewusst kuratiert. Menschen lieben Schubladen. Da weiß man, was man kriegt. Aber genau das möchte ich aufbrechen.“

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