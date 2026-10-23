Jazz thing präsentiert: Snarky Puppy 2027

Die Bandgeschichte von Snarky Puppy ist so unwahrscheinlich wie hochverdient: Aus dem lockeren Verbund gleichgesinnter texanischer Musiker zur sporadisch tourenden Jamband wurde ein polymorphes, weltweit tourendes Kollektiv mit Grammy-prämierten Produktionen und stetig wachsendem Fanzirkel. Durchhaltevermögen und akkumulierte Bühnenerfahrung zahlen sich eben aus.

Im letzten Jahr verwirklichte die Band um den Bassisten Michael League in einer zweiten Zusammenarbeit mit dem niederländischen Metropole Orkest, dem Album „Somni“ (Core Port), ihr bisher ambitioniertestes Projekt, im kommenden Jahr geht die mittlerweile von New York aus operierende Großformation auf Europatournee, die es, zum ersten Mal seit fünf Jahren, auch für vier Konzerte nach Deutschland führt.

Am 12. April 2027 spielt die Band in der Hamburger Elbphilharmonie, tags darauf in der Berliner Columbiahalle. Das Konzert in Köln findet am 3. Mai 2027 im E-Werk statt, gefolgt vom letzten Termin am 4. Mai 2027 im Zoom in Frankfurt/Main.

Über Umfang und Besetzung kann wie immer nur spekuliert werden. Bei Bedarf kann die Band aus einem Pool von über 25 Musiker/-innen schöpfen, und nach wie vor gilt die Devise, dass kein Abend genau wie der andere klingen soll.

Jazz thing präsentiert

Snarky Puppy

12.04. Hamburg, Elbphilharmonie

13.04. Berlin, Columbiahalle

03.05. Köln, E-Werk

04.05. Frankfurt/M., Zoom