Klaus Doldinger: Anthology

Klaus Doldinger & Joo KrausZum 90. Geburtstag des Saxofonisten und Komponisten Klaus Doldinger erscheint am 11. Dezember die CD-Box „Spirit Of Eternity – The Doldinger Anthology“ (Warner), die die gesamte Karriere des am 16. Oktober 2025 verstorbenen Jazzmusikers umspannt. Ergänzend dazu wird eine von Doldingers ehemaligen Schlagzeuger und langjährigen Freund Udo Lindenberg kuratierte Vinyl-Edition im goldgeprägten Klappcover und mit eigens dafür gestaltetem Likörell veröffentlicht – so heißt die von Lindenberg entwickelte Maltechnik unter Verwendung von farbigen Likören. Während sich die Titelliste der Vinyl-Edition auf neun Songs beschränkt, kann die umfangreiche CD-Box mit 41 Stücken aufwarten, aufgeteilt in drei Phasen: „The Jazz and Soul Heritage“, Passport – The Fusion Years“ und „The Score – Cinema and Television Classics“ mit Titeln aus Filmen und Serien wie „Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“, „Tatort“ und „Liebling Kreuzberg“.

Jede der CDs endet mit einer bisher unveröffentlichten Live-Aufnahme von Doldingers letztem Konzert im Jahr 2021 mit dem Trompeter Joo Kraus. Darunter ist auch eine Live-Version der von Doldinger komponierten Titelmelodie von Wolfgang Petersens Kinoerfolg und Fernsehserie „Das Boot“, die bereits als Video und Vorab-Single (via Apple Music) veröffentlicht wurde. Mit Kraus als musikalischem Leiter wird Doldingers Band Passport außerdem im kommenden Jahr auf die Bühne zurückkehren: Am 14. Mai 2027 feiert die Show „Klaus Doldinger’s Passport – The Eternity Experience“ in der Münchner Muffathalle Premiere.

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