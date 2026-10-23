Contents Ausgabe 166

Features Nr. 166 | 2026/27

Enrico Rava

Freude, Demut, Dankbarkeit

Er ist wieder da. Oder immer noch? Oder sowieso? Der europäische Jazz ist ohne den italienischen Trompeter Enrico Rava nicht vorstellbar. Sein neuestes Album „Corners“ hat er mit seiner aktuellen Band Fearless Five und dem Gast Joe Lovano eingespielt.

Christian McBride

Mentor am Bass

Christian McBride ist einer der etabliertesten und vielseitigsten Bassisten der internationalen Jazzszene. Nach stilistisch ganz unterschiedlichen Kooperationen von Duo bis Bigband übernimmt er in seinem neuen Ensemble Ursa Major die Funktion des Mentors für aufstrebende Talente.

Ist das Kunst? Oder kann das weg?

Künstliche Intelligenz im Jazz

Im Pop ist der Einsatz von KI fast Alltag. Doch wie sieht es im Jazz aus? Ist KI eine Bedrohung oder Bereicherung für künstlerisches Schaffen, ist sie Partner oder Feind? Welchen Einfluss hat sie auf das Berufsbild Profimusiker/-in? Und wann gibt es die erste „AI in Residence“?

Michael Wollny

Neugier und Nebel

Das wohltemperierte Gehirn mag es gern vorhersehbar. Nur ist das auch wenig überraschend. Der Pianist Michael Wollny hält mit einem Soloprogramm dagegen. „eine winterreise“ hat etwas mit Schubert zu tun, aber auch viel mit ihm selbst.

Dominic Miller

Der Busfahrer

Der Gitarrist Dominic Miller hat seinen Brotjob in der Band von Sting. Selbst auf den großen Bühnen gehört er zu den leisen Gitarristen mit feinem Soundgefühl, eine Ästhetik, die er in seinem eigenen Quartett vervollständigen kann – mit Alben wie dem aktuellen „Diana“.

Franco Ambrosetti

Die feine Stimme

Jazz, meint der schweizerische Trompeter Franco Ambrosetti, sei eine amerikanische Kunst, und er versuche, so amerikanisch wie möglich zu klingen. „Voices“ hält sich an diese Vorgabe und geht mit fünf Stimmen zugleich darüber hinaus.

Routines & Rituals, Folge 10

Tobias Meinhart trifft Lisa Bassenge und Christian Lillinger

Dieses Mal nicht in seiner Wahlheimat New York, sondern in seiner deutschen Homebase Berlin für unsere Reihe über kreative Routinen und Rituale unterwegs war Tenorsaxofonist Tobias Meinhart mit Fotografin Mariana Meraz. Dort haben die beiden zwei Künstler/-innen getroffen, die den Jazz aus Deutschland seit Jahrzehnten mitprägen: die Sängerin Lisa Bassenge und den Schlagzeuger Christian Lillinger.

Ed Motta

Danke für die Party!

Ed Motta ist seit dreieinhalb Jahrzehnten ein zuverlässiger Wegbegleiter für Menschen, die Freude am Entdecken unterschiedlicher Genres haben. Der Mann aus Rio de Janeiro überrascht auch bei seinem aktuellen Album „Toc Toc“: Es ist brasilianisch, international, virtuos und funky.

Michael League & Bill Laurance

Nachts im Chateau

Was als Notlösung in COVID-Zeiten begann, hat sich für Bassist und Snarky-Puppy-Gründer Michael League und Pianist Bill Laurance zur perfekten Duokonstellation entwickelt. Ihr drittes gemeinsames Album „Close To Home“ wurde unter wahrhaft fürstlichen Bedingungen aufgenommen.

Stories

Orchestra Baobab

Lebendige Bibliothek

Moses Boyd

Die andere Seite der Story

Reza Askari

Alte Liebe

Joyce Moreno

Tief durchatmen!

Sullivan Fortner

Kreative Kurskorrekturen

Wolfgang Lackerschmid

Stationen eines Lebens

Vroni Frisch Band

She’s fresh!

Intro

Kathrine Windfeld, Julian & Roman Wasserfuhr, Tokunbo, Raphael Jost, Jochen Baldes, The Womack Sisters, Giacomo Smith, Antonio Dayyani, Nikolaus Gelpke, Jazz im Wort, Jan Prax, Bänz Oester, ADHD, C.A.R., Tony Lakatos, Lisa Kühnemann, Samuel Blaser, Agneya, Gaspar Claus

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard