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Ausgabe 166
Features Nr. 166 | 2026/27
Enrico Rava
Freude, Demut, Dankbarkeit
Er ist wieder da. Oder immer noch? Oder sowieso? Der europäische Jazz ist ohne den italienischen Trompeter Enrico Rava nicht vorstellbar. Sein neuestes Album „Corners“ hat er mit seiner aktuellen Band Fearless Five und dem Gast Joe Lovano eingespielt.
Christian McBride
Mentor am Bass
Christian McBride ist einer der etabliertesten und vielseitigsten Bassisten der internationalen Jazzszene. Nach stilistisch ganz unterschiedlichen Kooperationen von Duo bis Bigband übernimmt er in seinem neuen Ensemble Ursa Major die Funktion des Mentors für aufstrebende Talente.
Ist das Kunst? Oder kann das weg?
Künstliche Intelligenz im Jazz
Im Pop ist der Einsatz von KI fast Alltag. Doch wie sieht es im Jazz aus? Ist KI eine Bedrohung oder Bereicherung für künstlerisches Schaffen, ist sie Partner oder Feind? Welchen Einfluss hat sie auf das Berufsbild Profimusiker/-in? Und wann gibt es die erste „AI in Residence“?
Michael Wollny
Neugier und Nebel
Das wohltemperierte Gehirn mag es gern vorhersehbar. Nur ist das auch wenig überraschend. Der Pianist Michael Wollny hält mit einem Soloprogramm dagegen. „eine winterreise“ hat etwas mit Schubert zu tun, aber auch viel mit ihm selbst.
Dominic Miller
Der Busfahrer
Der Gitarrist Dominic Miller hat seinen Brotjob in der Band von Sting. Selbst auf den großen Bühnen gehört er zu den leisen Gitarristen mit feinem Soundgefühl, eine Ästhetik, die er in seinem eigenen Quartett vervollständigen kann – mit Alben wie dem aktuellen „Diana“.
Franco Ambrosetti
Die feine Stimme
Jazz, meint der schweizerische Trompeter Franco Ambrosetti, sei eine amerikanische Kunst, und er versuche, so amerikanisch wie möglich zu klingen. „Voices“ hält sich an diese Vorgabe und geht mit fünf Stimmen zugleich darüber hinaus.
Routines & Rituals, Folge 10
Tobias Meinhart trifft Lisa Bassenge und Christian Lillinger
Dieses Mal nicht in seiner Wahlheimat New York, sondern in seiner deutschen Homebase Berlin für unsere Reihe über kreative Routinen und Rituale unterwegs war Tenorsaxofonist Tobias Meinhart mit Fotografin Mariana Meraz. Dort haben die beiden zwei Künstler/-innen getroffen, die den Jazz aus Deutschland seit Jahrzehnten mitprägen: die Sängerin Lisa Bassenge und den Schlagzeuger Christian Lillinger.
Ed Motta
Danke für die Party!
Ed Motta ist seit dreieinhalb Jahrzehnten ein zuverlässiger Wegbegleiter für Menschen, die Freude am Entdecken unterschiedlicher Genres haben. Der Mann aus Rio de Janeiro überrascht auch bei seinem aktuellen Album „Toc Toc“: Es ist brasilianisch, international, virtuos und funky.
Michael League & Bill Laurance
Nachts im Chateau
Was als Notlösung in COVID-Zeiten begann, hat sich für Bassist und Snarky-Puppy-Gründer Michael League und Pianist Bill Laurance zur perfekten Duokonstellation entwickelt. Ihr drittes gemeinsames Album „Close To Home“ wurde unter wahrhaft fürstlichen Bedingungen aufgenommen.
Stories
Orchestra Baobab
Lebendige Bibliothek
Moses Boyd
Die andere Seite der Story
Reza Askari
Alte Liebe
Joyce Moreno
Tief durchatmen!
Sullivan Fortner
Kreative Kurskorrekturen
Wolfgang Lackerschmid
Stationen eines Lebens
Vroni Frisch Band
She’s fresh!
Intro
Kathrine Windfeld, Julian & Roman Wasserfuhr, Tokunbo, Raphael Jost, Jochen Baldes, The Womack Sisters, Giacomo Smith, Antonio Dayyani, Nikolaus Gelpke, Jazz im Wort, Jan Prax, Bänz Oester, ADHD, C.A.R., Tony Lakatos, Lisa Kühnemann, Samuel Blaser, Agneya, Gaspar Claus
Standards
Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard