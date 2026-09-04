Videopremiere - Sam Newbould Quintet

One Day We'll Have A Window

Der Titelsong des Albums bildet zugleich dessen emotionales Zentrum. Geschrieben im Kellerstudio, in dem Newbould im Amsterdamer Volkshotel arbeitet, begann „One day we’ll have a window“ als wörtlicher Verweis auf einen Raum ohne Fenster, entwickelte sich aber nach und nach zu etwas Symbolischerem: einer hoffnungsvollen Reflexion über Distanz, Trennung und die Möglichkeit, dass Menschen dennoch Wege finden könnten, wieder zueinanderzufinden. Wir öffnen unser Fenster online und zeigen die exklusive Videopremiere. Click!

Sam Newbould Quintet - One Day We'll Have A Window

Text
Stephan Faber
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Screenshot YouTube

Veröffentlicht am 04. Sep 2026 um 10:00 Uhr unter Jazzthing.tv

Deutsches Jazzfestival Frankfurt 20026

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