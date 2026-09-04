Videopremiere - Sam Newbould Quintet One Day We'll Have A Window

Der Titelsong des Albums bildet zugleich dessen emotionales Zentrum. Geschrieben im Kellerstudio, in dem Newbould im Amsterdamer Volkshotel arbeitet, begann „One day we’ll have a window“ als wörtlicher Verweis auf einen Raum ohne Fenster, entwickelte sich aber nach und nach zu etwas Symbolischerem: einer hoffnungsvollen Reflexion über Distanz, Trennung und die Möglichkeit, dass Menschen dennoch Wege finden könnten, wieder zueinanderzufinden. Wir öffnen unser Fenster online und zeigen die exklusive Videopremiere. Click!