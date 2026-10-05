Various Artists Future Sounds Of Jazz Vol. 16 Compost/Believe

Unglaublich, was Michael Reinboth und Michael Rütten hier wieder auf drei LPs bzw. in eine abendfüllende digitale Playlist gezaubert haben. Wenn eine Compilation-Reihe über 30 Jahre und 16 Ausgaben so wunderbar inspirierend und überraschend bleiben kann, dann ist sie wirklich relevant. Die beteiligten Künstler stammen aus Wuppertal, München, Marseille, New York oder Chile. Die Tracks spannen mit Beiträgen aus über vier Jahrzehnten einen weiten stilistischen Bogen. Gleichzeitig ist „Future Sounds Of Jazz Vol. 16″ auch eine Quelle für Neuentdeckungen wie dem futuristischen Contrast Trio oder dem spirituellem Deeptech von Baba Sikandar. Dazu kommen eine Hommage auf Sun Ra und Pharoah Sanders von Emanative, eine Sample-Mission mit originalem Guem-et-Zaka-Groove von Beanfield und sogar ein komplett analoger Vocal-Jazz-Tune von Brittany Davis. Wir hören DJ-Science, eine ordentliche Dosis Dub, Dancefloor-Jazz für Fortgeschrittene und moody Zeitreisen mit globalem Touch. Es ist alles dabei und es macht große Freude.