Filippa Gojo & Stephan Mattner

Nucleus

JHM/Galileo MC

Filippa Gojo & Stephan Mattner – Nucleus (Cover)Eigentlich treffen auf „Nucleus“ die Stimme von Filippa Gojo und das Sopransaxofon von Stephan Mattner aufeinander. Beide benutzen aber so viele Effektgeräte, Computer, Keyboards und, in Gojos Fall, sogar ein Megafon, dass es selbst für geübte Ohren kaum zu entscheiden ist, wen oder was man in bestimmten Momenten zu hören bekommt. So entsteht eine abstrakte Musik, die mit der Zeit ihren ganz eigenen und eigentümlichen Reiz entwickelt. In „Core“ beispielsweise daddelt im Hintergrund die Elektronik wie zu besten „Low“-Zeiten von David Bowie, während sich im Vordergrund Stimme und Saxofon aneinanderschmiegen. Elektronik und Akustik sind manchmal klar voneinander getrennt, manchmal aber auch untrennbar miteinander verbunden. Gojo und Mattner haben sich in Köln kennengelernt, wo die Sängerin mit Preisen überhäuft wurde und der Saxofonist vornehmlich in Großensembles wie der WDR Big Band oder dem Fuchsthone Orchestra zu hören war.

Text
Rolf Thomas
, Jazz thing 166

Veröffentlicht am 12. Nov 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

STOP OVER 5 - For Young Ears

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