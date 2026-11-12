Filippa Gojo & Stephan Mattner Nucleus JHM/Galileo MC

Eigentlich treffen auf „Nucleus“ die Stimme von Filippa Gojo und das Sopransaxofon von Stephan Mattner aufeinander. Beide benutzen aber so viele Effektgeräte, Computer, Keyboards und, in Gojos Fall, sogar ein Megafon, dass es selbst für geübte Ohren kaum zu entscheiden ist, wen oder was man in bestimmten Momenten zu hören bekommt. So entsteht eine abstrakte Musik, die mit der Zeit ihren ganz eigenen und eigentümlichen Reiz entwickelt. In „Core“ beispielsweise daddelt im Hintergrund die Elektronik wie zu besten „Low“-Zeiten von David Bowie, während sich im Vordergrund Stimme und Saxofon aneinanderschmiegen. Elektronik und Akustik sind manchmal klar voneinander getrennt, manchmal aber auch untrennbar miteinander verbunden. Gojo und Mattner haben sich in Köln kennengelernt, wo die Sängerin mit Preisen überhäuft wurde und der Saxofonist vornehmlich in Großensembles wie der WDR Big Band oder dem Fuchsthone Orchestra zu hören war.