Anette von Eichel Halo Double Moon/Bertus

Musik und Lyrics der zwölf Songs ihres neuen Repertoires verfasste Anette von Eichel selbst, um ihnen im Zusammenwirken mit Sebastian Sternal, Henning Sieverts und Jonas Burgwinkel Leben einzuhauchen. Ein Einhauchen ist es teils buchstäblich, etwa bei den originellen Sequenzen „Circular I“ bis „Circular III“. Meist besinnt sich die Künstlerin auf erzählenden Jazzgesang, der nicht selten nachdenkliche bis melancholische Gefilde auslotet, etwa bei „While We‘re Good“ oder der kontrastreichen „Underwater Conversation“. Dem stehen am anderen Ende des Spektrums heitere Songs wie „Your Name“ oder „Sunrise“ gegenüber. In einzelne Stücke lässt die Vokalistin muntere Scats einfließen. Das sensibel mit ihr interagierende Trio steuert einen eleganten harmonischen und rhythmischen Rahmen sowie spannende Soloparts bei.