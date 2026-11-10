Azolia Begegnung mit Rilke Unit/OPEN

Engel und Liebende: Zum 100. Todestag Rainer Maria Rilkes vertont das internationale Kammer-Jazz-Quartett Azolia eine besondere Auswahl seiner Gedichte. Das in Berlin beheimatete Quartett um die belgische Sängerin und Komponistin Sophie Tassignon mit der deutsch-amerikanischen Klarinettistin, Saxofonistin und Komponistin Susanne Folk, dem deutschen Bassklarinettisten und Saxofonisten Lothar Ohlmeier und dem Schweizer Bassisten Andreas Waelti nähert sich den impressionistischen Gedichten des Prager Lyrikers behutsam und mit einer neuen Lesart seiner bisher weniger bekannter Texte. Dabei verweben sich Stimme, Klarinetten, Saxofone und Bass zu einem beeindruckenden Klanggemälde weitläufiger Texturen als wunderbare Verbindung von Jazz und Lyrik – leuchtend und sensibel.