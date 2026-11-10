Azolia

Begegnung mit Rilke

Unit/OPEN

Azolia – Begegnung mit Rilke (Cover)Engel und Liebende: Zum 100. Todestag Rainer Maria Rilkes vertont das internationale Kammer-Jazz-Quartett Azolia eine besondere Auswahl seiner Gedichte. Das in Berlin beheimatete Quartett um die belgische Sängerin und Komponistin Sophie Tassignon mit der deutsch-amerikanischen Klarinettistin, Saxofonistin und Komponistin Susanne Folk, dem deutschen Bassklarinettisten und Saxofonisten Lothar Ohlmeier und dem Schweizer Bassisten Andreas Waelti nähert sich den impressionistischen Gedichten des Prager Lyrikers behutsam und mit einer neuen Lesart seiner bisher weniger bekannter Texte. Dabei verweben sich Stimme, Klarinetten, Saxofone und Bass zu einem beeindruckenden Klanggemälde weitläufiger Texturen als wunderbare Verbindung von Jazz und Lyrik – leuchtend und sensibel.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 166

Veröffentlicht am 10. Nov 2026 um 20:01 Uhr unter Reviews

STOP OVER 5 - For Young Ears

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