Jochen Rueckert How To Survive A Beheading endectomorph music/endectomorph.com

Für sein siebtes Album als Bandleader hat sich der in New York lebende Schlagzeuger Jochen Rueckert eine neue, deutlich jüngere Band zusammengestellt: Alexandra Ridout an der Trompete, Kevin Sun am Tenorsaxofon und Hamish Smith am Bass. Die freche Frische und eine ungehörige Unverbrauchtheit hört man „How To Survive A Beheading“ auch an. Rueckerts Kompositionen fordern mit ihren rhythmischen Verschiebungen, verschachtelten Linien und unerwarteten Wendungen die Musiker:innen heraus, ohne die Leichtigkeit zu verlieren. Vor allem wird hier mit einer Selbstverständlichkeit geswingt wie weiland die Altvorderen. Ein Blues wie „Gator Tails“, der 5/4-Bolero „What’s You“ oder das rhythmisch vertrackte „Vasopressin“ greifen Traditionen auf, ohne sich darin nostalgisch zu verlieren. Dass das Quartett die Stücke vor der Aufnahme auf einer Tournee ausprobiert hatte, zahlte sich dann im Studio aus: Die Musik klingt konzentriert, beweglich und angenehm uneitel – komplex, aber nie kompliziert.