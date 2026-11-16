Jimi Tenor Wormhole Mystic Bureaue B/Indigo

Jimi Tenor hat nie besonders viel Wert darauf gelegt, sich musikalisch festnageln zu lassen. Auf „Wormhole Mystic“ wird diese Eigenwilligkeit allerdings zur ambivalenten Angelegenheit. Aus historischen Rhythmusmaschinen-Loops entwickelt Tenor ein Album zwischen Jazz, Soul, Afrobeat, New Wave und kosmischer Elektronik. Das klingt zunächst nach einer reizvollen Zeitreise, erweist sich aber nicht immer als musikalischer Erkenntnisgewinn. Doch die trockenen, bewusst antiquiert wirkenden Beats besitzen Charme und gelegentlich sogar hypnotische Qualität. Wirklich interessanter wird es dort, wo Tenor seine bekannten Vorlieben für die genannten Stile mit seinem Spiel auf Flöte und Saxofon stärker verschränkt. Das ist eigenständig und angenehm unprätentiös. Die besten Momente des Albums sind schräg, warm und unverwechselbar; seine schwächeren wirken wie beiläufige Fingerübungen eines Künstlers, dem auch eine gute Idee manchmal schon als fertiges Stück genügt. Doch Tenor bleibt auch hier faszinierend unangepasst.