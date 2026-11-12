Alexander Kranich Coco Schumann Songbook Laika/Galileo MC

Eine Band als Tribut an eine Musiklegende, genau das ist das Kollektiv des Gitarristen Alexander Kranich. Der Hamburger Gitarrero veröffentlicht mit seinem Quintett, bei einigen Stücken verstärkt durch die illustren Gäste Götz Alsmann, Gregor Hübner und Klaus Voormann, nun die zweite Einspielung mit Musik von Heinz Jakob „Coco“ Schumann, der 2018 verstorbenen Berliner Jazzgitarrenlegende mit jüdischen Wurzeln. Und wichtig war Kranich dabei, die stilistische Vielfalt und Modernität im Werk Schumanns hörbar zu machen. Na klar, die Musik swingt und schwingt lässig, aber auch frühere Bebop-Stücke Schumanns aus der Feder von Helmut Zacharias sind zu hören. Mit der Ballade „Jedes liebe Wort“ erklingt ein Stück von Coco, bei dem der von Götz Alsmann unnachahmlich gesungene Liedtext erstmals zu hören ist. Ganz am Schluss dieser zauberhaften Einspielung wundert man sich vielleicht, denn die Nummer „Blackfoot“ im Surf-Rock-Sound der 1960er klingt erfrischend anders. Und dass Kranich auf diesem Album auch noch auf Coco Schumanns Gibson L-7-Stromgitarre aus den 1940er-Jahren spielt, die ihm inzwischen gehört, macht diese abwechslungsreiche Scheibe richtig rund.