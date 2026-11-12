Haruomi Hosono Yours Sincerely Ghostly/Cargo

Haruomi Hosono zeigt sich hier einmal mehr als Meister des Unaufdringlichen, öffnet erneut ein Fenster zu seiner Klangwelt, in der Elektronik, Pop, Ambient und japanische Tradition scheinbar mühelos ineinandergreifen, um sich zu einer schwebenden Leichtigkeit zu verdichten. Einen besonderen Reiz besitzt dabei der Gesang des 79-Jährigen, seine Stimme klingt warm, leicht brüchig und bewusst zurückgenommen, beinahe so, als würde er seine Melodien mehr murmeln als demonstrativ vortragen. Gerade diese lakonische Intimität verleiht den Songs eine eigentümliche Nähe und Melancholie. Elektronische Texturen, dezente Rhythmen und akustische Klangfarben bilden einen behutsamen Rahmen für diese Stimme. Wer spektakuläre Elektronik erwartet, könnte die Platte als zu unscheinbar empfinden. Denn „Yours Sincerely“ ist ein leises, fein ausbalanciertes Album, es will nicht überwältigen. Eine elegante, altersweise Veröffentlichung, die Hosonos außergewöhnliches Gespür für Atmosphäre und Klangfarbe einmal mehr bestätigt.