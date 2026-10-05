Ralph Alessi

A Sun That Never Sets

ECM/Universal

Ralph Alessi – A Sun That Never Sets (Cover)Die Stücke haben zwar Titel. Aber eigentlich ist „A Sun That Never Sets“ strukturell eine Suite. Denn über elf Stationen hinweg nimmt die Musik Fahrt auf, steigert das Niveau der Intensität, spielt mit Motiven, verwirft sie wieder. Der New Yorker Trompeter Ralph Alessi und sein Quintett entwickeln einen kompakten, modern improvisierenden Klangraum, der in Melodien ankert, sie aber immer wieder infrage stellt, neu verknüpft und im Zerfallen wieder auffängt. John Hébert und Ches Smith klammern den Prozess rhythmisch schweifend und kohärent. Matt Mitchells Klavier kommentiert mehr flächig und klanglich umrankend, als harmonisch festgelegt. Die Trompete von Ralph und die Posaune seines Bruders Joseph Alessi sind in ständig sich verschränkendem Kontakt. Da die Sounds der Instrumente aber immer klar und akustisch geschmeidig bleiben, wird „A Sun That Never Sets“ insgesamt eben ein Ganzes, nicht nur eine Summe expressiver Einzelteile.

Text
Ralf Dombrowski
, Jazz thing 165

Veröffentlicht am 05. Okt 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

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