Micha Acher Henry And The Ghosts Songbook Alien Transistor/alientransistor.bandcamp.com

Der Multiinstrumentalist (unter anderem Trompete, Bass, Keyboards) Micha Acher legt hier kammermusikalische Neuarrangements von Kompositionen vor, die er in früheren Jahren für Bands wie das Tied & Tickled Trio, The Notwist, Alien Ensemble und Ms. John Soda geschrieben hatte. Aufgenommen im heimischen Wohnzimmer während einer musikalischen Session mit klassischen und elektronischen Instrumentalisten, vereinen sich hier sehr stimmig Elemente aus Jazz, Folk, Klassik, Pop und Elektronik. Der Einsatz einer unkonventionellen Instrumentierung aus Sousafon, Bassklarinette, Fagott und Spielzeugklavier in Verbindung mit einem melancholischen Grundton verleiht den 15 Stücken eine filmische, ja irgendwie geisterhafte Atmosphäre. Dabei beleuchten diese Dekonstruktionen der musikalischen Vergangenheit des Komponisten die Entwicklung seines unverwechselbaren Stils. Sehr angenehme, entspannte Musik, die nicht nach Arbeit klingt, vielmehr den Fokus auf eine liebevoll unaufgeregte Umsetzung legt. Wunderschön!