Dollar Brand / Don Cherry / Carlos Ward The Third World-Underground Wewantsounds/Indigo

Es ist immer wieder schön, wenn versunkene Schätze gehoben werden. Das ist definitiv der Fall bei „The Third World-Underground“, dem Live-Mitschnitt eines Konzerts von Pianist Abdullah Ibrahim, damals noch unter dem Namen Dollar Brand, Trompeter Don Cherry und Saxofonist Carlos Ward aus dem Jahr 1974. In winziger Auflage erschienen, geriet es schnell in Vergessenheit. Heute ermöglicht es uns die Zeitreise in eine Ära, in der jeder einzelne Ton im Jazz etwas galt. Da sind drei Musiker auf der Bühne, die sich in jeder Sekunde bewusst sind, dass sie eine Mission haben, die sie unmissverständlich an ihr Publikum bringen wollen. Diese fast heilige Inbrunst in den meist afrikanischen Themen ist auch heute noch packend. Hier geht es um keinen Sound, der einen Konsens voraussetzen würde, sondern die drei Beteiligten haben keine andere Wahl, als genau diese Musik zu spielen. „The Third World-Underground“ ist eine Momentaufnahme von besonderem historischen Wert.