Tyshawn Sorey Members… Don't! PI Recordings/Rough Trade

Als Max Roach 1968 sein Album „Members … Don’t Git Weary“ als unmittelbare Reaktion auf die Ermordung Martin Luther Kings aufnahm, war das zugleich ein Protest gegen Rassendiskriminierung und Vietnamkrieg. Dass Tyshawn Sorey sich mit „Members … Don‘t!“ ausgerechnet jetzt vor Roachs Klassiker verneigt, ist sicher kein Zufall. Mit Trompeter Adam O‘Farrill, Tenorsaxofonist Mark Shim, Pianist Lex Korten und Bassist Tyrone Allen gelingt dem Drummer eine kraftvolle und leidenschaftliche Hommage, die dem Original in jeder Weise gerecht wird und dabei zugleich den Fokus auf die Gegenwart lenkt, indem zum Beispiel Electronics eingesetzt werden. Die Botschaft bleibt die Gleiche: Leute, lasst euch nicht entmutigen! Das offenbart sich vor allem im letzten Track „Members … Don’t Git Weary!“, in dem Fay Victor den Part von Andy Bey auf dem originalen Album übernimmt und deutlich macht, dass es sich für sie nicht um Erinnerungskultur handelt. „Members … Don‘t!“ ist ein wichtiges Album, das die Bedeutung der Jazztradition für die Haltung und Positionierung des gegenwärtigen Jazz zumindest in den USA deutlich macht.