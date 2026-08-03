Empirical

Like Lambs: To The Slaughter

Whirlwind Recordings/Indigo

Empirical – Like Lambs: To The Slaughter (Cover)In einer Quintettbesetzung hat die britische Band Empirical eine mehrteilige Suite von Shaney Forbes eingespielt. Dafür holten sich die langjährigen Bandmitglieder Nathaniel Facey am Altsaxofon, Tom Farmer am Kontrabass und Shaney Forbes am Schlagzeug als Gäste nun Ivo Neame ans Klavier und David Preston an die Gitarre. Melodieführende und improvisierte Passagen wechseln fortwährend zwischen den Instrumentalisten, wobei vor allem Facey und Neame mit ihrem markanten Spiel etwas mehr dieser Parts übernehmen. Solistische Akzente setzen alle Musiker. Das gesamte Ensemble lotet in dem sich wandelnden, stilistisch vielseitig beeinflussten Wechselspiel kontrastierende Gefilde vom Lyrischen und Balladesken bis zum Expressiven und Aufgeheizten aus. Ein etwas anderes Repertoire in der Bandgeschichte.

Text
Christina M. Bauer
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 03. Aug 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

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