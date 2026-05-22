Contents Ausgabe 164

Features Nr. 164 | 2026

Joe Lovano

Zurück nach vorn

Der Saxofonist Joe Lovano hat ein neues Ensemble. Es ist eines der besten Teams, das er je hatte. Nicht umsonst nennt er es, ebenso wie sein neues Album, „Paramount Quartet“. Die Band wirft für ihn viele Schatten voraus, in der Besetzung, aber auch in der Richtung der Musik.

Fatoumata Diawara

Die Seele hat keine Farbe.

Gäste von Angie Stone bis Damon Albarn machten Fatoumata Diawaras letztes Album „London Ko“ zum globalen, poppigen Parforce-Ritt. Auf „Massa“ kehrt sie zu einem schlankeren Sound zurück. Im Gespräch offenbart die Malierin tiefe Einsichten in Politik, Gesellschaft und Familie.

Nduduzo Makhathini

Who Owns The World?

Der Südafrikaner Nduduzo Makhathini ist nicht nur Musiker, Komponist, Pianist, Arrangeur, Produzent und Bandleader, sondern auch Philosoph, Lehrer und Heiler. Auf seinem Album „The Myth We Choose“ gelingt ihm ein holistisches Bild seiner kompletten Persönlichkeit und Weltsicht.

Brian Jackson

Conscious Soul

Mit „Now More Than Ever“ realisierte Brian Jackson eine sehr lange gehegte Idee – die Neuinterpretationen der Klassiker des Conscious Soul, die er zusammen mit Gil Scott-Heron in den zehn Jahren ihrer Zusammenarbeit aufgenommen hatte.

Christof Lauer

Ein Saxofon. Ein Raum. Ein Risiko.

Mit der Frankfurter Nikolaikirche hat Christof Lauer einen Ort gefunden, wo er sich auf das Abenteuer des unbegleiteten Solospiels einlassen kann. „Odyssea Sonorum“ bündelt diese Erfahrung in drei langen Improvisationen, die von Präsenz, Raumklang und Risikobereitschaft erzählen.

Routines & Rituals, Folge 8

Tobias Meinhart trifft Ethan Iverson und Kevin Hays

Der eine übt blind mit Augenbinde Stride-Piano und komponiert bevorzugt frühmorgens – außer wenn eine Deadline ansteht; der andere treibt viel Sport in der Natur und meditiert gerne, um seine Gedanken zu ordnen und auf der Bühne in einen Flow zu kommen. Für diese Ausgabe haben der Saxofonist Tobias Meinhart und die Fotografin Mariana Meraz in New York zwei Pianisten getroffen und sie zu ihren täglichen Routinen und Ritualen befragt: Ethan Iverson und Kevin Hays.

Johanna Summer

Gefährlich!

„Musik muss gefährlich sein“, sagt die Pianistin Johanna Summer und meint damit genau den Bereich, in dem sie sich bevorzugt zu bewegen pflegt. Auch ihr neues Album ist ein solches Experiment, in dem Summer ihre eigenen Grenzen wieder ein Stück weiter hinausschiebt.

Produktivkräfte der Musikwelt, Folge 101

Fee Schlennstedt

Erst Ende 2024 eröffnet, steht der Hamburger Jazzclub Nica schon in einer Reihe mit dem Porgy & Bess in Wien, dem Moods in Zürich oder der Unterfahrt in München. Das liegt vor allem an Programmchefin Fee Schlennstedt. Eine Produktivkraft der Musikwelt? Wenn nicht sie, wer dann!

Stories

Eivind Aarset

40 Minuten sind genug

Kathrin Pechlof

Dreieinigkeit

Taj Mahal

Wie bei Mama und Ray Charles

Robinson Khoury

Musik als sicherer Ort

Irmin Schmidt

Wer die Nachtigall stört

Fred Hersch & Mick Goodrick

Musik ohne Eitelkeit

David Giesel

Bei der Musik zu Gast

Intro

Jalen Ngonda, Steve Wilson, Felix Hauptmann, Stephan-Max Wirth, Nautilus, Laura Misch, Dominique Fils-Aimé, Mahan Mirarab, Fuchsthone Orchestra, Hermine Deurloo & Anton Goudsmit, b3, Andrés Coll, Mathias Heise, Tandem Folge 9: Ambrose Akinmusire & Mary Halvorson, Gustaf Ljunggren, Boi Akih, Black Dog Groove Societ, Parzhuber Trio, Edward Perraud, Pascal Schumacher & Sebastian Studnitzky

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard