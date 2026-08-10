Scott Hamilton In The Still Of The Night GLM/edel

Überall wo Scott Hamilton draufsteht, ist auch Scott Hamilton drin. Der Fan von gepflegtem Swing kann sich darauf verlassen, dass er bei jedem Album, jedem Konzert zu 100 Prozent auf seine Kosten kommt. Denn der 71-jährige Tenorsaxofonist war noch nie ein Innovator, bewegte sich stattdessen lieber konsequent auf der Linie eines Ben Webster oder Stan Getz. Seit fast zwei Jahrzehnten lebt Hamilton schon in der Nähe von Florenz, weil man hier seine Grundhaltung eher wertschätzt als in den USA und ihn weiterhin als einen der Großen des amerikanischen Mainstream-Jazz feiert. „In The Still Of The Night“ ist die mittlerweile siebte Veröffentlichung, die er seit 2009 mit seinen deutschen Freunden Tizian Jost (Vibrafon), Bernhard Pichl (Piano), Rudi Engel (Bass) und Michael Keul (Schlagzeug), einer perfekt geölten Swingmaschine, aufgenommen hat. Dass sie nun auch auf dem Münchner GLM-Label ihr Debüt feiern können, spricht für die längst vollzogene Verwurzelung des Saxofonisten in Europa. Wer Hamilton zuletzt auf der Bühne mit etwas dünnerem Ton erlebt hat, darf sich hier über die Renaissance des kernigen, virilen Kraftpaketes freuen.