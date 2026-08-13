Luigi Archetti & Bo Wiget

Gekritzel

Unit/OPEN

Luigi Archetti & Bo Wiget – Gekritzel (Cover)Gekritzel mit dem Bleistift steht oft am Anfang des Schaffensprozesses. Der Gitarrist Luigi Archetti und der Cellist Bo Wiget haben ihr fertiges Album und seine Teilstücke danach benannt. Die auf „Gekritzel“ enthaltenen Kompositionen heißen schlicht „Bleistift 1–13″ und kokettieren so mit dem unfertigen, skizzenhaften und der Beschränkung aufs Wesentliche. Aber obwohl vor allem Letzteres in den 13 Stücken eine Rolle spielt, handelt es sich nicht um frei gespielte First Takes, sondern um über einen längeren Zeitraum entwickelte Kompositionen mit improvisierten Anteilen. Die zwei seit Jahrzehnten miteinander vertrauten Musiker verschwenden dabei so wenig Klang wie möglich. Es herrscht eine an japanische Musik erinnernde Ästhetik der Ungleichzeitigkeit, wenn Archetti und Wiget ihren Instrumenten ein erstaunliches Klangspektrum entlocken und dabei auch Effektgeräte und Wigets Stimme zum Einsatz kommen. So hebt sich dieses vorgebliche Gekritzel vom gemeinen Krikelkrakel ab, das im Jazz durchaus auch vorkommt.

Text
Eric Mandel
, Jazz thing 164

Veröffentlicht am 13. Aug 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

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