Videopremiere - NORLYZ

Nordfar

NORLYZ, ein Projekt um Schlagzeuger und Pianist Paul David Heckhausen zwischen Jazz, elektronischer Musik und Global Pop. Wir präsentieren exklusiv die Videopremiere zur Single „Nordfar“ mit einem Livemitschnitt aus dem Festspielhaus Baden-Baden. Vorhang auf und Bühne frei!

Norlyz - Nordfar

NORLYZ auf Tour 2026
26.09.2026 Viersen, Jazzfestival
10.10.2026 Weimar, Zwiebelmarkt
05.11.2026 Hannover, Feinkost Lampe
06.11.2026 Berlin, Gretchen
12.11.2026 Münster, B-Side
13.11.2026 Köln, Stadtgarten (Jaki)
14.11.2026 Hamburg, Knust

Text
Stephan Faber
Foto
Screenshot YouTube

Veröffentlicht am 07. Jul 2026 um 10:00 Uhr unter Jazzthing.tv

Applaus 2026

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