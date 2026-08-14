Film: The Road Home

Vor wenigen Wochen haben im südafrikanischen Kapstadt die Dreharbeiten für einen Film begonnen, der die Geschichte rund um Entstehung und Tournee des Albums „Graceland“ von Paul Simon nachzeichnet. Der amerikanische Regisseur Bill Condon („Dreamgirls“) erzählt sie aus der Perspektive des Trompeters Hugh Masekela, der vom südafrikanischen Schauspieler Thabo Rametsi gespielt wird. Die Story geht von Masekelas Dilemma im US-Exil aus. Sein Mentor, der Erzbischof Trevor Huddleston, eine wichtige Persönlichkeit der Anti-Apartheid-Bewegung, ruft zum Boykott gegen Simon auf, da dieser mit Aufnahmen für sein Album „Graceland“ in Südafrika gegen den Kulturboykott der Vereinten Nationen verstoßen habe. Masekela aber bricht mit Huddleston und wird mit Miriam Makeba (verkörpert durch die britische R&B-Sängerin Cynthia Erivo) Teil der „Graceland“-Liveband, die mit Simon (Johnny Flynn) die Botschaft südafrikanischer Musik um die Welt tragen möchte. Eine Nebenrolle in „The Road Home“ bekleidet Soul-Star John Legend als Harry Belafonte. Um die Geschichte wahrheitsgetreu zu erzählen, griff Condons Drehbuchautor Michael Bronner auf die Archive der „Hugh Masekela Heritage Foundation“ zurück und interviewte Simon. Im Kino wird „The Road Home“ 2027 zu sehen sein.