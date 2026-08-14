Luxemburg: Like A Jazz Machine

Renaud Garcia-FonsDie 14. Ausgabe des Luxemburger Festivals Like A Jazz Machine beginnt am 8. Oktober. Das Programm im Kulturzentrums Opderschmelz in Dudelange bietet mehr als ein Dutzend hochkarätiger Konzerte an vier Tagen, zu denen Tagespässe im Vorverkauf oder an der Abendkasse erstanden werden können. Zu den 14 bisher bestätigten Acts gehören Zugpferde wie das James Carter Quartet mit der John-Coltrane-Hommage „Trane: A Centennial Supreme“, Kontrabass-Virtuose Renaud Garcia-Fonds mit seinem unter anderem von arabischer und indischer Musik inspirierten Programm „Blue Maqam“, das britische Pianotrio Mammal Hands, der heiß gehandelte französische Posaunist Robinson Khoury und die Mike Stern Band, prominent besetzt mit Ehefrau Leni, Schlagzeuglegende Dennis Chambers und Bassist Chris Minh Doky.

Einen weiteren Programmhöhepunkt dürfte die nordische Allstar-Band RYMDEN darstellen, die aus den einstigen e.s.t.-Musikern Magnus Öström (Schlagzeug) und Dan Berglund (Bass) und Keyboarder Bugge Wesseltoft besteht. Eine Empfehlung aus der näheren Umgebung: Die Formation Emile Londonien, die eine groovende Brücke zwischen den Szenen von Strasbourg und London schlägt. So verteidigt Dudelange seinen Titel als „Jazzhauptstadt Luxemburgs“ – oder wie die Webseite verspricht: Da ist noch „more to come“!

Weiterführende Links

Like A Jazz Machine