Vincent Rein Quintet Variants Radau/vincentrein.com

Er hält sich nicht für einen großen Virtuosen, aber seine Stimme sollte gehört werden. Eine sympathische Einstellung, die der Bassist Vincent Rein an den Tag legt. Zu seinem Quintett gehören neben Pianist Max Hacker und Schlagzeuger Konstantin Krautler-Horváth noch die beiden Bläser Fabio Devigili an Tenor- und Sopransaxofon und Michael Salvermorser an Trompete und Flügelhorn. Die Band brauchte nur eine Probe und ein Konzert, um das Material (sieben Kompositionen des Bandleaders) in Form zu bringen. Rein, der unter anderem bei Patrick Scales und Henning Sieverts studiert hat, hat vitale Klanglandschaften komponiert, die von seinem Quintett zum Leben erweckt werden. Die Chemie des Ensembles spielt dabei die entscheidende Rolle und lässt einen Sound Wirklichkeit werden, der sich gleichermaßen intim, auf den Punkt kommend und ungezwungen anhört.