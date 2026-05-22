Editorial 164 Liebe Leserinnen und Leser,

„Jazz ist ständig in Bewegung. Er ist fortwährend auf der Flucht, entzieht und verändert sich“, sagt unser Titelheld Nduduzo Makhathini im Interview – und genau das ist es, was diese Musik so spannend macht, auch in der mittlerweile 164. Ausgabe unseres Magazins. Der südafrikanische Pianist ist aber nicht nur Musiker, sondern auch Philosoph, Lehrer und Heiler, dessen Weltsicht nicht von seiner Musik zu trennen ist – mehr darüber in der großen Story ab Seite 38.

Für unsere Serie „Routines & Rituals“ haben der Saxofonist Tobias Meinhart und die Fotografin Mariana Meraz in ihrer Wahlheimat New York zwei Pianisten getroffen: Ethan Iverson, der als Mitglied von The Bad Plus bekannt wurde, als Musikjournalist und Blogger aber auch selbst Musiker/-innen interviewt, und Kevin Hays, der seit Jahrzehnten zu den prägenden Stimmen der New Yorker Szene gehört und inzwischen im besten Sinne des Wortes zur Ruhe gekommen ist. Welche Routinen und Rituale sie in ihren Leben pflegen, ist ab Seite 52 zu erfahren.

In der nächsten Folge unserer Konzertreihe „Jazz thing at Nica Jazz Club“ steht am 16. Juni 2026 im Hamburger Jazzclub Nica WEB WEB auf dem Programm, ein Quartett vierer gleichberechtigt agierender Musiker um den Pianisten Roberto di Gioia; Experimentierfreude und Offenheit machen jedes Konzert zu einem einmaligen Erlebnis. Letztes Jahr im Juli war übrigens Nduduzo Makhathini zu Gast in dieser Reihe – so schließt sich ein Kreis. Mehr zum noch jungen, aber schon fest etablierten Jazzclub erfahren Sie im Interview mit Programmchefin Fee Schlennstedt ab Seite 62.

In unserer Reihe „Jazz thing at the King“ im Kölner Jazzclub King Georg ist am 18. Juni 2026 der italienisch-belgische Schlagzeugvirtuose Bruno Castellucci mit seiner Legacy Group zu erleben, verstärkt durch den Kölner Tenorsaxofonisten Paul Heller; der 82-Jährige hat im Laufe seiner Karriere mit so ziemlich allen Größen der Jazzwelt gespielt.

Terri Lyne Carrington – Titelheldin von Ausgabe 131 – präsentiert das nächste Konzert im Rahmen von „Jazz thing at Bergson“, unserer Kooperation mit dem Bergson Kunstkraftwerk in München: Beim Projekt der Tenorsaxofonistin Katharina Pfeifer am 8. Juli 2026 wird sie bei einigen Stücken auch selbst am Schlagzeug sitzen.

Beim Lovebird Festival in Düsseldorf stehen bereits am 6. Juni 2026 gleich drei Acts unserer Reihe „Jazz thing Next Generation“ auf der Bühne des Louise-Dumont-Saals im Theatermuseum Düsseldorf Hofgartenhaus. Der Gitarrist Alexander Rueß aus Berlin und der in Basel lebende Schlagzeuger David Giesel präsentieren ihre noch recht frischen Debütalben. Die Sängerin Johanna Schneider veröffentlichte vor gut zehn Jahren ihr Debüt im Rahmen der JTNG – ihr Duokonzert mit der Pianistin Laia Genc steht also für die Erfolgsgeschichte unserer Nachwuchsreihe.

Viel Freude mit dieser Ausgabe wünscht nun



Axel Stinshoff

Chefredakteur Jazz thing & Blue Rhythm