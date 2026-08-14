Gestorben: Dietrich Rauschtenberger

Dietrich RauschtenbergerDer Schlagzeuger, Autor und Schauspieler Dietrich Rauschtenberger ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er gehörte zu der immer kleiner werdenden, aber wirkmächtigen Schar von Musiker:innen, die Wuppertal zu einer internationalen Hauptstadt der improvisierten Musik machten. Sein Trio mit Peter Kowald (Bass) und Peter Brötzmann (Saxofon) gilt als eine der ersten Free-Jazz-Formationen in Europa. In den folgenden Jahren spielte er unter anderem im Komitee für optisch-akustische Interaktion, im Wuppertaler Improvisations-Orchester, in etlichen Duo- und Trio-Konstellationen sowie in zahlreichen Theaterinszenierungen, wo er außer als Musik auch als Schauspieler tätig war. Beides verband er pointiert in der Performance „Die Kunst ein Schlagzeug aufzubauen“.

Sein erster Roman „Heute ist morgen gestern“ wurde 1979 verlegt, seitdem sind von ihm zahlreiche autobiografisch geprägte oder zumindest autofiktionale Prosatexte erschienen, darunter 2015 „Mit Kowald in Sibirien – Eine Reise zum Mittelpunkt Asiens“ und im selben Jahr „Trombeck: Wie wir den Freejazz erfunden haben“, basierend auf dem eigenen Hörspiel von 2005. Darin hadert der musizierende Protagonist unter anderem mit den Grauzonen der Musikpraxis: „Die Unterscheidung zwischen Amateuren und Profis, also Hobby- und Berufsmusikern, war nicht so eindeutig, wie Trombeck es der Journalistin gegenüber behauptet hatte, bei ihm so wenig wie bei vielen Musikern, die sich semiprofessionell nannten. Es hatte Jahre gegeben, in denen er freier Mitarbeiter eines Verlags gewesen war, der in seiner Freizeit Musik machte – wenigstens seiner Steuererklärung zufolge.“

Als Musiker wie als Autor blieb Rauschtenberger bis zuletzt kreativ: Gemeinsam mit dem Stellwerk-Quartett mit seiner Frau Brigitte, dem Bassisten Klaus Harms und der Querflötistin Tanja Kreiskott machte er noch im Frühsommer 2026 letzte Musikaufnahmen. Ebenfalls in diesem Jahr erschien als Book on Demand sein letzter Roman „Blanck steigt aus“ über einen frustrierten Lehrer, der von einem Leben als Jazzmusiker träumt. Er spielt in der fiktiven Stadt Schmulch. Als zeitlebens mehrgleisig schöpferischer Künstler, hinterlässt Rauschtenberger ein musikalisch-literarisches, sich selbst beobachtendes und kommentierendes Gesamtkunstwerk mit Raum für Zweifel, Selbstreflexion und Humor. Er starb nach schwerer Krankheit am 9. August in seinem Geburtsort Schwelm.