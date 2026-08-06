Alain Métrailler Heights Prospection Unit/OPEN

Nahezu sechs Jahre lebte der Saxofonist Alain Métrailler in New York und wurde Teil der umtriebigen Jazzszene dieser Metropole. Ältere nahmen den jungen Schweizer unter ihre Fittiche, allen voran dessen Instrumentalkollege Ohad Talmur. Die gaben ihm nicht nur Unterricht auf seinem Instrument, sondern vermittelten ihm auch das mentale Rüstzeug, um für sich den Spirit des Jazz zu entdecken: Persönlichkeit, Mut und Lässigkeit. Das demonstriert Métrailler auf seinem mit prominenter Unterstützung, Elias Stemeseder (Piano), Chris Tordini (Bass) und Eric McPherson (Drums), aufgenommenen Debüt „Heights Prospection“. Sein Jazz ist gleichermaßen zeitgenössisch wie traditionsbewusst, er besitzt diesen melodischen Crisp und hat einen unwiderstehlichen Zug hin zu rhythmischer Flexibilität. Métraillers Tonfall auf dem Tenorsaxofon zieht seine Kraft nicht aus der Lautstärke, sondern hat eine leise, zurückgenommene Präsenz, die einen geradezu dazu auffordert, genau hinzuhören.