Zürich: ZKB Jazzpreis

Driftwood QuartetDie Nominierten des 24. ZKB Jazzpreis sind bekannt gegeben, und damit das Line-up für das gleichnamige Festival, das seit 2003 von der Zürcher Kantonbank (ZKB) im Jazzclub Moods veranstaltet wird. Es vereint die Konzepte Jazzfest und Talentwettbewerb in einem sechstägigen Programm. Sechs Schweizer Bands wurden ausgewählt, an den ersten drei Konzertabenden um den Einzug ins Finale zu spielen: das zehnköpfige Ulysse Loup Large Ensemble und das zwischen Postrock und Experiment groovende Trio Rufus D (20.9.), der sanfte Klangcocktail von Espuma Antigua und der zum Alternative-Rock hintreibende Jazz des Driftwood Quartet (21.9.), das mit Herz und Bauch musizierende Quintett muralim und das zwischen Noise, Jazz und Elektronik improvisierende Trio HOLD (22.9.).

Während der Wettbewerb am 23. September pausiert, trifft sich die Szene zur JazzBaragge Wedesnday Jam, tags darauf gefolgt von den Auftritten zweier Jurymitglieder: der renommierten Kontrabassistin Joëlle Léandre mit einem Solo-Set für Bass und Stimme, und der Sängerin Lucia Cadotsch, die ihre Zusammenarbeit mit dem Pianisten Jozef Dumoulin vertieft. Zur Jury gehören außerdem die Musikerin und Journalistin Fiona Ross (Women in Jazz Media), die Bookerin Kate Espasandin, sowie Christian Gamp (GDS.FM, Moods) als Vertreter des Publikums. Die von ihnen gekürten Zwischenrundensieger:innen bestreiten am 25. September das Finale um den mit 15.000 Franken höchstdotierten Schweizer Nachwuchsjazzpreis; für die zweitplatzierte Band gibt es 5.000 Franken. Die Preisgelder sollen für Studio-Produktion, Tonträger, Instrumente, Werbung und oder Auftritte verwendet werden. Die ersten drei Abende und das Finale werden kostenlos auf der Moods-Site gestreamt.

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ZKB Jazzpreis